Ռուս երգչուհի Լարիսա Դոլինային դատարանի որոշմամբ կվտարեն տանից. Լուսանկար

Ռուս երգչուհի Լարիսա Դոլինան ավարտել է Խամովնիկի շրջանում իր մոսկովյան էլիտար բնակարանից տեղափոխվելը։

Դոլինան դեռևս չի հանձնել տան բանալիները նոր սեփականատիրոջը, ձգձգելով գործընթացը, ինչից հետո դատարանի որոշմամբ տան սեփականության իրավունքը փոխանցվել է գործարար Պոլինա Լուրյեին:

Մեկնաբանելով իրավիճակը՝ փաստաբանները նշում են, որ դատարանի որոշմամբ Լարիսա Դոլինային հարկադիր կվտարեն այդ տանից։

Նշենք, որ երգչուհուն կարող է սպառնալ նաև քրեական պատասխանատվություն։

