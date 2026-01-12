Ռուս երգչուհի Լարիսա Դոլինային դատարանի որոշմամբ կվտարեն տանից. Լուսանկար

Ռուս երգչուհի Լարիսա Դոլինան ավարտել է Խամովնիկի շրջանում իր մոսկովյան էլիտար բնակարանից տեղափոխվելը։
Դոլինան դեռևս չի հանձնել տան բանալիները նոր սեփականատիրոջը, ձգձգելով գործընթացը, ինչից հետո դատարանի որոշմամբ տան սեփականության իրավունքը փոխանցվել է գործարար Պոլինա Լուրյեին:
Մեկնաբանելով իրավիճակը՝ փաստաբանները նշում են, որ դատարանի որոշմամբ Լարիսա Դոլինային հարկադիր կվտարեն այդ տանից։
Նշենք, որ երգչուհուն կարող է սպառնալ նաև քրեական պատասխանատվություն։
