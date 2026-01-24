Ռուս-ուկրաիանական բանակցություններն ավարտվել են․ հայտարարություններ կլինեն

Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաք Աբու Դաբիում ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ ռուս-ուկրիանական բանակցություններն ավարտվել են։
Ռուս բանակցողները վերադարձել են իրենց հյուրանոց, հաղորդել է «ՌԻԱ Նովոստի»-ի թղթակիցը։
Ամերիկյան պատվիրակության ներկայացուցիչներն Ուկրաինայի վերաբերյալ բանակցություններից հետո ուղևորվել են օդանավակայան։
Մայրաքաղաքներում լիազորված պաշտոնյաները կհայտարարեն Աբու Դաբիում Ուկրաինայի վերաբերյալ բանակցությունների արդյունքները, հաղորդել է ՏԱՍՍ-ի աղբյուրը։
Axios-ի լրագրողը հայտնել է, որ բանակցությունների հաջորդ փուլը կարող է տեղի ունենալ հաջորդ շաբաթ։
Հանդիպումը տևել է մոտ 3 ժամ։
