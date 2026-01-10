10/01/2026

Սամվել Ալեքսանյանի ընկերությունն ու Ժաննա Անդրեասյանը հուշագիր են ստորագրել․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 10/01/2026 1 min read

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և «Ալեքս տեքստիլ» ընկերության միջև կնքվել է փոխըմբռնման հուշագիր՝ թեթև արդյունաբերության՝ տեքստիլ, կարի և նորաձևության տեխնոլոգիաների ոլորտում մասնագիտական կադրերի պատրաստման ուղղությամբ համագործակցելու մասին:

Հուշագիրը ստորագրել են ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանն ու «Ալեքս տեքստիլ» ընկերության գլխավոր տնօրեն Մարատ Մովսիսյանը։ Ներկա է եղել նաև ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Արաքսիա Սվաջյանը:

Նշենք, որ «Ալեքս տեքստիլը» պատկանում  է հայտնի գործարար Սամվել Ալեքսանյանի՝ Լֆիկի ընտանիքին։ Նա իշխանափոխությունից հետո հարմար տեղավորվել է նրանց կողքին՝ պարբերաբար «մուծվելով» նրանց։

Նշենք, որ Կառավարությունը հաճախ արտոնություններ է տալիս Ալեքսանյանների ընկերություններին։ Վերջինը երեկ էր, երբ Կառավարությունն ԱԺ նախկին պատգամավոր, գործարար Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող «ԱԼԵՔՍ ՏՈԲԱԿՈ ՔՈՄՓԱՆԻ» ընկերությանը մոտ 2 մլրդ դրամ մաքսատուրքից ազատման արտոնություն տրամադրեց։

Լֆիկի ընկերությունն ու Ժաննա Անդրեասյանը հուշագիր են ստորագրել

Բաց մի թողեք

1 min read

Հաստատվել են 2026 թվականի միասնական քննությունների առաջին փուլի օրերը

09/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ակադեմիական քաղաքի» գլխավոր հատակագծի փաթեթը ներկայացվել է հաստատման. ԿԳՄՍ նախարար

08/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախկինում չդասավանդած ավելի քան 4000 ուսուցիչ է մուտք գործել դպրոց. նրանց 80 տոկոսը մինչև 40 տարեկան է

07/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլան գովաբանել է «Իրանի քաջարի ժողովրդին», որ դիմադրել են իշխանություններին

10/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ օրենսդիրները սպառնում են «պայթեցնել» Եվրահանձնաժողովը վերջին յոթ ամիսների ընթացքում չորրորդ անգամ

10/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանը ԵՄ սոցիալական մեդիայի օրենքը անվանել է «օրուելյան»՝ կրկնելով Վաշինգտոնի հիմնական հարձակման գիծը

10/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ինձ միջազգային իրավունք պետք չէ». Թրամփի «Վայրի Արևմուտքի» դոկտրինը սառեցնում է քաղաքակիրթ եվրոպացիների ուղեղները

10/01/2026 infomitk@gmail.com