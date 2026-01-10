Սամվել Ալեքսանյանի ընկերությունն ու Ժաննա Անդրեասյանը հուշագիր են ստորագրել․ Լուսանկար

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և «Ալեքս տեքստիլ» ընկերության միջև կնքվել է փոխըմբռնման հուշագիր՝ թեթև արդյունաբերության՝ տեքստիլ, կարի և նորաձևության տեխնոլոգիաների ոլորտում մասնագիտական կադրերի պատրաստման ուղղությամբ համագործակցելու մասին:
Հուշագիրը ստորագրել են ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանն ու «Ալեքս տեքստիլ» ընկերության գլխավոր տնօրեն Մարատ Մովսիսյանը։ Ներկա է եղել նաև ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Արաքսիա Սվաջյանը:
Նշենք, որ «Ալեքս տեքստիլը» պատկանում է հայտնի գործարար Սամվել Ալեքսանյանի՝ Լֆիկի ընտանիքին։ Նա իշխանափոխությունից հետո հարմար տեղավորվել է նրանց կողքին՝ պարբերաբար «մուծվելով» նրանց։
Նշենք, որ Կառավարությունը հաճախ արտոնություններ է տալիս Ալեքսանյանների ընկերություններին։ Վերջինը երեկ էր, երբ Կառավարությունն ԱԺ նախկին պատգամավոր, գործարար Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող «ԱԼԵՔՍ ՏՈԲԱԿՈ ՔՈՄՓԱՆԻ» ընկերությանը մոտ 2 մլրդ դրամ մաքսատուրքից ազատման արտոնություն տրամադրեց։
Բաց մի թողեք
Հաստատվել են 2026 թվականի միասնական քննությունների առաջին փուլի օրերը
«Ակադեմիական քաղաքի» գլխավոր հատակագծի փաթեթը ներկայացվել է հաստատման. ԿԳՄՍ նախարար
Նախկինում չդասավանդած ավելի քան 4000 ուսուցիչ է մուտք գործել դպրոց. նրանց 80 տոկոսը մինչև 40 տարեկան է