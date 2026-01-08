«Սա վերջին մարտն է, Փեհլևին կվերադառնա». Իրանն անհանգիստ է, ցուցարարները գրավել են քաղաքների մեծ մասը

Իրանի իշխանությունները ուժեղացրել են անվտանգությունը Թեհրանի կենտրոնում՝ երկրում տեղի ունեցող զանգվածային բողոքի ցույցերի ֆոնին, հաղորդում է Iran International-ը։
Հրապարակման համաձայն՝ անվտանգության ուժերը մեքենաներ են տեղակայել Իրանի մայրաքաղաքի կենտրոնում։
Տեղական լրատվամիջոցները նաև հաղորդել են, որ ցուցարարները պատռել են ազգային դրոշը Մաշհադ քաղաքում, որը կրոնական կենտրոն է և Իրանի երկրորդ ամենամեծ քաղաքը։
Նաև հաղորդվել է, որ հինգշաբթի օրը բողոքի ցույցեր են տեղի ունեցել Գիլան նահանգի հյուսիսային մասում գտնվող Քելաչայ քաղաքում, որի մասնակիցները վանկարկել են «Սա վերջին մարտն է, Փեհլևին կվերադառնա»։
Ավելին, հարավային նավահանգստային Բանդար Աբբաս քաղաքում ցուցարարները հինգշաբթի երեկոյան փողոցներում անվադողեր են այրել և վանկարկել՝ «Ոչ Գազա, ոչ Լիբանան, իմ կյանքը Իրանի համար է»։
Միևնույն ժամանակ, իրանցի կինոգործիչների մի խումբ դատապարտել է բողոքի ցույցերի ճնշումը։ Համատեղ հայտարարության մեջ նշվել է, որ այլախոհության իրավունքը հիմնարար քաղաքացիական իրավունք է։
«Մենք դատապարտում ենք ժողովրդական բողոքի ցույցերի ճնշումը ցանկացած պատրվակով։ Բողոքի ցույցը յուրաքանչյուր մարդու բնական և քաղաքացիական իրավունքն է», – ընդգծել են կինոգործիչները։
Նրանք նաև նշել են, որ անզեն ցուցարարների վրա կրակելը անհիմն է։ «Դատարկ ձեռքերով փողոց դուրս եկած մարդկանց վրա կրակելը կյանքի իրավունքի դեմ հանցագործություն է և անհիմն է», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Կինոգործիչները հավելել են, որ կոռուպցիան, հանրային հարստության թալանը և վախի վրա հիմնված գաղափարախոսությունը մարդկանց հասցրել են աղքատության և հուսահատության, մինչդեռ ազգային ռեսուրսները վատնվում են տարածաշրջանային հակամարտությունների վրա։
Հայտարարությունը ստորագրել են հայտնի կինոգործիչներ, այդ թվում՝ ռեժիսորներ Ջաֆար Փանահին և Ասղար Ֆարհադին, ինչպես նաև դերասաններ և իրանական կինոարդյունաբերության այլ ներկայացուցիչներ։
