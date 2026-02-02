02/02/2026

Աստղային ինտրիգներ․ Սեւ Օհանյանի «Մեղավորներ» ֆիլմը «Գրեմմի» մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է երկու մրցանակի

Ամերիկահայ պրոդյուսեր Սեւ Օհանյանի «Մեղավորներ» ֆիլմը Լոս Անջելեսում կայացած 68-րդ «Գրեմմի» մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է երկու մրցանակի։

Կոմպոզիտոր Լյուդվիգ Գյորանսոնը արժանացել է «Լավագույն օրիգինալ երաժշտություն» մրցանակին, իսկ «Լավագույն կոմպոզիտային երաժշտություն» մրցանակը շնորհվել է ֆիլմում ներկայացված կոմպոզիցիաների ընտրությանը։

Երաժշտությունը՝ իր գոսպել, բլյուզ, սարսափ և գոթական ազդեցություններով, կարևոր դեր է խաղացել ֆիլմի մթնոլորտում։

Գրել ենք, որ ամերիկահայ հայտնի երգչուհի Շերը (Շերիլին Սարգսյան) «Գրեմմի–2026» մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է «Կարիերայի ընթացքում ունեցած նվաճումների համար» (Lifetime Achievement Award) մրցանակի: «Գրեմմիի» 68-րդ մրցանակաբաշխությունը տեղի է ունեցել 2026 թվականի փետրվարի 1-ին Լոս Անջելեսում։

Բացի այդ, պուերտոռիկացի ռեփեր Bad Bunny-ի «Debí Tirar Más Fotos» երգը հաղթել է «Տարվա ալբոմ» անվանակարգում, ինչը առաջին դեպքն էր, երբ իսպանալեզու ալբոմը արժանացել է այս պարգևին։

Քենդրիկ Լամարի և SZA-ի «Luther» երգը ճանաչվել է «Տարվա ձայնագրություն», իսկ Բիլլի Այլիշի «Wildflower» երգը՝ «Տարվա երգ»։ Օլիվիա Դինը հաղթել է «Լավագույն նոր արտիստ» անվանակարգում։

Քենդրիկ Լամարը արժանացել է ևս չորս մրցանակի՝ գերազանցելով Ջեյ Զիին 26 արձանիկով՝ դառնալով «Գրեմմի»-ի պատմության մեջ ամենաշատ պարգևատրված ռեփերը։ Լեդի Գագան նույնպես արժանացել է երկու մրցանակի։

Սթիվեն Սփիլբերգը իր առաջին «Գրեմմի»-ն ստացավ որպես «Ջոն Ուիլյամսի երաժշտությունը» ֆիլմի պրոդյուսեր՝ դառնալով բոլոր չորս խոշոր ամերիկյան մրցանակների (EGOT) դափնեկիր։

Քենդրիկ Լամարի ռեկորդն ու Սփիլբերգի առաջին «Գրեմմի»-ին․ աստղային ինտրիգներ

