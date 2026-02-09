Սթարմերի գլխավոր օգնական Մորգան ՄաքՍվինին հրաժարական է տվել Պիտեր Մանդելսոնի սկանդալի պատճառով

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը ճնշման տակ է Մանդելսոնի և դատապարտված սեռական հանցագործ Ջեֆրի Էպշտեյնի հարաբերությունների մասին բացահայտումներից հետո։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի աշխատակազմի ղեկավար Մորգան ՄաքՍվինին կիրակի օրը հրաժարական է տվել կառավարությունից՝ Ջեֆրի Էպշտեյնի փաստաթղթերում Պիտեր Մանդելսոնի մասին բացահայտումներից հետո։
ԱՄՆ վարչակազմի կողմից հրապարակված փաստաթղթերը ցույց են տվել, որ Վաշինգտոնում Սթարմերի նախկին դեսպան Մանդելսոնը կապի մեջ է մնացել դատապարտված սեռական հանցագործի հետ ավելի երկար, քան սկզբում խոստովանել էր։ Ոստիկանությունը նաև հետաքննում է էլեկտրոնային նամակները, որոնք, կարծես թե, ցույց են տալիս, որ Մանդելսոնը 2008 թվականի բանկային ճգնաժամից հետո ներքին ֆինանսական քննարկումների մանրամասները փոխանցել է Էպշտեյնին։
Այս որոշումը նշանակում է, որ Սթարմերը կորցրել է իր ամենահավատարիմ և երկարամյա օգնականներից մեկին, մինչդեռ նա արդեն իսկ գտնվում է իր սեփական պատգամավորների և կուսակցության ուժեղ ճնշման տակ, որոնցից ոմանք անձամբ կոչ են անում վարչապետին հրաժարական տալ։
ՄաքՍվինիի տեղակալներ Ջիլ Քաթբերտսոնը և Վիդհյա Ալակեսոնը անմիջապես կստանձնեն աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնակատարի պաշտոնը, հաստատել է Մեծ Բրիտանիայի բարձրաստիճան պաշտոնյան, այն բանից հետո, երբ Սթարմերը կիրակի երեկոյան Դաունինգ սթրիթի թիվ 10 գրասենյակի գործընկերներին էլեկտրոնային նամակ է ուղարկել լուրը։
Կիրակի օրը ՄաքՍվինին հայտարարության մեջ նշել է, որ Մանդելսոնին նշանակելու որոշումը «սխալ» էր և «վնասել է մեր կուսակցությանը, մեր երկրին և քաղաքականության նկատմամբ վստահությանը»։
Նա ասել է, որ ստանձնել է «ամբողջական պատասխանատվությունը»՝ անձամբ Սթարմերին նշանակելու վերաբերյալ խորհուրդ տալուց հետո։ Նա հավելել է. «Հանրային կյանքում պատասխանատվությունը պետք է կրել, երբ այն ամենակարևորն է, այլ ոչ թե միայն երբ ամենահարմարն է։ Այս հանգամանքներում միակ պատվավոր ուղին հեռանալն է»։
ՄաքՍվինին Սթարմերի գլխավոր օգնականն է եղել Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնում իր ողջ գործունեության ընթացքում։ Նրա կուլիսներում աշխատանքը 2010-ականների վերջին, սկզբում «Լեյբորիստական միասնություն» վերլուծական կենտրոնում, ապա հենց Սթարմերի համար, նպաստեց կուսակցության ձախ թևի ջախջախմանը և Սթարմերին առաջնորդության, ապա Դաունինգ սթրիթի առաջ մղելուն։
Այնուամենայնիվ, ՄաքՍվինիի վրա երկար ժամանակ ճնշում էր գործադրվում հրաժարական տալու համար։ Սա սրվեց այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությունը հրապարակեց Մանդելսոնի և Էպշտեյնի միջև հարաբերությունների ծավալը ցույց տվող լրացուցիչ էլեկտրոնային նամակներ։
Մանդելսոնը նշանակվել էր այդ պաշտոնում 2024 թվականի դեկտեմբերին, բայց աշխատանքից ազատվել էր անցյալ տարվա սեպտեմբերին, երբ հրապարակվեցին Էպշտեյնի հետ նրա հարաբերությունների մանրամասները։ Այս ամսվա սկզբին լրացուցիչ էլեկտրոնային նամակների հրապարակումից հետո Մանդելսոնը հրաժարվեց Լեյբորիստական կուսակցության անդամակցությունից և Լորդերի պալատում իր տեղից։
Եվ՛ Սթարմերը, և՛ ՄաքՍվինին ուժեղ ճնշման տակ են Մանդելսոնի նշանակմանը աջակցելու համար, Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորներն ու նախկին կաբինետի նախարարները կոչ էին անում երկուսին էլ վերանայել իրենց ապագան։
