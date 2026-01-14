14/01/2026

Սիսիանում քաղաքացու դի է հայտնաբերվել

infomitk@gmail.com 14/01/2026 1 min read

Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ ծուխ է նկատվում Սիսիան քաղաքի Որոտանի փողոցի շենքերից մեկի 4-րդ հարկի բնակարանից։ 

Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից երկու մարտական հաշվարկ։

Պարզվել է, որ հրդեհ է բռնկվել բնակարանի ննջասենյակում:

Հրդեհը մեկուսացվել է, ապա մարվել: Ննջասենյակում հայտնաբերվել է քաղաքացու դի։

