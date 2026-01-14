Սիսիանում քաղաքացու դի է հայտնաբերվել

Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ ծուխ է նկատվում Սիսիան քաղաքի Որոտանի փողոցի շենքերից մեկի 4-րդ հարկի բնակարանից։
Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից երկու մարտական հաշվարկ։
Պարզվել է, որ հրդեհ է բռնկվել բնակարանի ննջասենյակում:
Հրդեհը մեկուսացվել է, ապա մարվել: Ննջասենյակում հայտնաբերվել է քաղաքացու դի։
Բաց մի թողեք
Հրազդան գետից դուրս է բերվել մոտ մեկ ամիս անհայտ որոնվող 18-ամյա տղայի մարմինը․ Լուսանկար
Կրասնոդար – Երևան չվերթը կրկին չեղարկվել է, ինչու ․․․
Վագոն տնակում բռնկված կրակը հրշեջները մարելուց հետո այնտեղ հայտնաբերել են տղամարդու մոխրացած մարմին