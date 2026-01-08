Սիրիայում ծանր մարտեր են ընթանում, հայաբնակ թաղամասեր, տներ են վնասվել

Սիրիայի Հալեպ քաղաքի հյուսիսում արդեն երրորդ օրն է` ծանր մարտեր են ընթանում։ Ռազմական գործողություններ են ծավալվել Շեյխ-Մաքսուդ ու Աշրաֆիա թաղամասերում, որոնք հիմնականում քրդերով են բնակեցված, բայց այլ համայնքների ներկայացուցիչներ ևս կան, այդ թվում` հայեր։
Վերջին տվյալներով` Սիրիայի անցումային կառավարության զորքի և «Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի» (ՍԴՈւ) քրդական ջոկատների միջև բախումներ են ընթանում Շեյխ-Մաքսուդում: Մերձավոր Արևելքի ուղղությամբ մասնագիտացած տելեգրամյան ալիքների տեղեկություններով` կառավարական զորքերը կիրառում են զրահատեխնիկա, հրետանի, ԱԹՍ–ներ: Չնայած աշ-Շարաայի զորքի զգալի թվային գերազանցությանն ու հագեցվածությանը` քրդերը համառ դիմադրություն են ցուցաբերում, և Շեյխ-Մաքսուդը գրավելու փորձերն առայժմ ձախողվում են։
Համացանցում տարածված մի տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են կառավարական ջոկատները քրդերի ճնշման ներքո դիմում փախուստի։ Մարտերի հետևանքով կան զոհեր և վիրավորներ։ Թուրքական ԶԼՄ-ները տարածում են քրդական ջոկատների կին անդամների գերեվարման կադրերը։ Ավելի վաղ աշ-Շարաայի զորքը քաղաքացիական բնակչությանը հորդորել էր տեղափոխվել անվտանգ տարածքներ։ Բայց զոհեր և տուժածներ կան նաև խաղաղ բնակչության շրջանում։ Բարեբախտաբար, հալեպահայերի շրջանում տուժածներ չկան, բայց հայտնի է, որ բախումների հետևանքով նաև հայերի տներ են վնասվել։
Բաց մի թողեք
Կոշ գյուղի մուտքի մոտ բախվել են «Kia Sportage»-ը և «Nissan Rogue»-ը․ վերջինը կողաշրջված հայտնվել է երթևկելի գոտուց դուրս
Միջազգային ևս մեկ լրատվամիջոցի արձագանքը Հայաստանում տեղի ունեցողին․ Լուսանկար
Բաղրամյան պողոտայում բախվել է 4 մեքենա․ Լուսանկար