28/12/2025

Սիրիայում կրկին թևածում է քաղաքացիական պատերազմի ուրվականը

infomitk@gmail.com 28/12/2025 1 min read

Դեկտեմբերի 27-ին Սիրիայի Հոմս քաղաքի մզկիթում պայթյուն է տեղի ունեցել: Ըստ արաբական աղբյուրների, առնվազն ութ մարդ զոհվել է, կան տասնյակ վիրավորներ:

Պատահարից ժամեր անց «Սարայա Անսար ալ-Սուննահ» սուննի ծայրահեղական խմբավորումը հանդես է եկել հայտարարությամբ և ստանձնել ահաբեկչության պատասխանատվությունը:

Նույն շրջանում վերջին երկու շաբաթներին ԱՄՆ զորախումբը պատժիչ գործողություններ է իրականացրել «Իսլամական պետության» դեմ, տասնյակ գրոհայիններ են սպանվել, ոչնչացվել են մի քանի հենակայաններ և ռազմական նշանակության ենթակառուցվածքներ«

Մամուլում տեղեկություն է հայտնվել, որ «Սարայա Անսար ալ-Սուննահ» ծայրահեղական խմբավորումը ստեղծվել է այս տարերսկզբին: Այն գլխավորում է Աբու Այշա ալ-Շամին, որ երկար տարիներ Էդլիբի շրջանում գործել է Սիրիայի անցումային կառավարության ներկայիս նախագահ ալ-Շարաայի հրամանատարության ներքո՝ հանդիսանալով «Հայաթ Թահրիր ալ-Շամ» խմբավորման ազդեցիկ գործիչներից մեկը: Ըստ տեղեկությունների, ալ-Շամին Սիրիայի նախագահին քննադատել է «շիադավանների և ալևիների հանդեպ մեղմ վարվելու» մեջ և հեռացել նրանից:

Ալ-Շամին ներկայումս գլխավորում է մի քանի հարյուր ծայրահեղական մարտիկների: Դեկտեմբերի կեսերին Հոմսի մոտ հարձակման է ենթարկվել ամերիկյան զինվորական պարեկախումբը, սպանվել է երկու ամերիկացի զինվորական:

Հետաքննությունը պարզել է, որ հարձակվողը հանդիսացել է Սիրիայի անվտանգության կառավարական ուժերի զինծառայող: Իսրայելական հետախուզությունը պարզել է, որ «կառավարական անվտանգության ուժեր» անվան տակ Դամասկոսում և Հոմս ու Համա նահանգներում գործում է հինգ հազարանոց զորախումբ, որի բոլոր մարտիկները նախկինում հանդիսացել են «Հայաթ Թահրիր ալ-Շամ» խմբավորման մարտիկներ:

Հոմսի մզկիթում կազմակերպված պայթյունը վկայում է, որ նախկինում Բաշար Ասադի վարչակազմի դեմ զինված պայքար մղած խմբավորումները Սիրիայի ապագայի հարցում տարակարծիք են:

Թուրքիայի գործադրած ջանքերը, որպեսզի միջազգային հանրությունը ճանաչի Ահմադ ալ-Շարաայի կառավարության լեգիտիմությունը, բախվում են սիրիական իրականությանը, երկիրը ոչ միայն տարածքով, այլև քաղաքական ինքնակազմակերպվածությամբ ամբողջական չէ:

Եվ խնդիրը ոչ թե քրդական և դրուզական «անջատողականությունը», այլ իշխանության եկած ուժի անձեռնհասությունն է: Սիրիայի նախագահը նախկինում հանդես է եկել ալ-Ջուլանի մարտական անունով:

Հասնելով իշխանության, նա հարկադրված է եվրոպական հագուստ կրել և հանդես գալ որպես «չափավոր բարեփոխիչ»: Բայց նրա հրամանատարության տակ Թուրքիայի բոլորանվեր աջակցությամբ ավելի քան մեկ տասնամյակ կռված տասնյակ հազարավոր սուննի ծայրահեղականները Սիրիան համարում են միայն իրենց հայրենիքը, քրդերը, դրուզները, ալիեւները նրանց համար թշնամի են:

Սա այն է, ինչ Թուրքիան փորձում է քողարկել: Իրականում Սիրիան կանգնած է նոր քաղաքացիական պատերազմի շեմին: Էրդողանի Սիրիան փլուզվում է: Ալ-Շարաային չի օգնում նույնիսկ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի աջակցությունը:

Ըստ երևույթին, տեղի է ունենում ճիշտ հակառակը. որքան նախկին ծայրահեղական ալ-Շարաան մտերմանում է ԱՄՆ-ի և Եվրամիության հետ, այնքան ծայրահեղականները նրա դեմ լարվում են: Հոմսի մզկիթում պայթյունը որոտացել է Իսրայելի վարչապետ Նաթանյահուի ԱՄՆ մեկնելու նախօրեին:

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքական երկնքում լիբիական ինքնաթիռը «արտաքին միջամտությա՞մբ» է խորտակվել

25/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իվանիշվիլին ազատվում է Միխայիլ Սահակաշվիլու «մռայլ ժամանակների ժառանգությունից»

24/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սիրիայում «կայունությունը Թուրքիայի կայունությունն է», ցանկանում են խախտել տարեսկզբին

24/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

2025 թվականի Միության վիճակի մասին ուղերձ. ի տարբերություն ԱՄՆ Սահմանադրության, ԵՄ պայմանագրերը չեն պարտադրում …

28/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵԺԿ-ից Վեբերը բաց է թողնում Եվրախորհրդարանում ծայրահեղ աջերի հետ ավելի շատ քվեարկությունների հնարավորությունը. Լուսանկար

28/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քիր Սթարմերը նշում է, որ ԵՄ-ի հետ ավելի սերտ կապերը չեն հատի Brexit-ի առկա կարմիր գծերը

28/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

EuroNews․ Բաքուն սահմանում է Հայաստանի հետ խաղաղության օրակարգ 2026 թվականի համար

28/12/2025 infomitk@gmail.com