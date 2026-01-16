Սյունիքում բազմաթիվ են հարցերը «Թրամփի ուղի» նախագծի (ԹՐԻՓՓ) իրականացման մասին

ՔՊ-ական ԱԺ պատգամավոր Դավիթ Դանիելյանը սոցցանցի իր էջում գրել է
Սյունիքում բազմաթիվ են հարցերը «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» նախագծի (ԹՐԻՓՓ) իրականացման մասին։ Առանձնացրել եմ մի քանի կարևոր կետեր, որոնք ամենահաճախ տրվող հարցերի պատասխաններն են․
ԹՐԻՓՓ զարգացման ընկերության բաժնեմասերի 74%-ը պատկանելու է ԱՄՆ-ին, իսկ 26% մասնաբաժինը՝ Հայաստանին։ Նման հարաբերակցությունը պայմանավորված է նախատեսվող ներդրումներով, որոնք իրականացվելու են ԱՄՆ կողմից։
Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունը սահմանային և մաքսային գործողությունների նկատմամբ բացարձակ են և անքննարկելի։ Ակնկալվում է, որ սահմանային և մաքսային բոլոր գործունեությունները կիրականացվեն սահմանային կառավարման միջազգայնորեն ճանաչված չափանիշներին համապատասխան՝ պահպանելով օգոստոսի 8-ի հռչակագրի սկզբունքները՝ օգտագործելով «ֆրոնտ օֆիս – բեք օֆիս» (ընդունարան – գրասենյակ) գործառնական մոդելը։
ՀՀ-ն տրամադրում է ԹՐԻՓՓ զարգացման ընկերությանը կառուցապատման իրավունք երկաթուղային ենթակառուցվածքների, էներգետիկ ենթակառուցվածքների, թվային ենթակառուցվածքների, օպտիկամանրաթելային ցանցերի,աջակցող ենթակառուցվածքների համար։
Նախատեսված ծրագրի իրականացման պարագայում Սյունիքը կունենա անվտանգության ապահովման իրական գործիքակազմ, միջազգային հստակ երաշխիքներով:
Բաց մի թողեք
Որտե՞ղ և որքա՞ն «արյուն է հեղել» նա ղարաբաղյան առաջին, քառասունչորսօրյա և վերջին պատերազմում
«Մի խառնվիր Հայաստանի ինքնիշխան գործերին։ Դա հայ ժողովրդի որոշելիքն է»․ Գեղամ Մանուկյան
Ես ձեզ չեմ լքել, տղանե՛ր, հոգիս թողել եմ ձեզ հետ. գերությունից վերադարձած Գևորգ Սուջյան