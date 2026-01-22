Սովորաբար ասում են՝ «Նա սարսափելի դիկտատոր է»։ Ես դիկտատոր եմ. Թրամփ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Դավոսում Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում իր ելույթից հետո հանդիպել է բիզնես առաջնորդների հետ և իրեն անվանել «դիկտատոր»։
Թրամփն ասել է, որ իր ելույթի համար լավ արձագանքներ է ստացել և դա վերագրել է «առողջ բանականությանը»։
«Չեմ կարողանում հավատալ։ Մենք լավ արձագանքներ ենք ստացել այդ ելույթի համար։ Սովորաբար ասում են՝ «Նա սարսափելի դիկտատոր է»։ Ես դիկտատոր եմ։ Բայց երբեմն դիկտատոր է պետք։ Այս դեպքում նրանք դա չեն ասել։ Եվ ոչ, դա առողջ բանականություն է։ Ամեն ինչ հիմնված է առողջ բանականության վրա», – ասել է նա։
