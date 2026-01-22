22/01/2026

Սովորաբար ասում են՝ «Նա սարսափելի դիկտատոր է»։ Ես դիկտատոր եմ. Թրամփ

infomitk@gmail.com 22/01/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Դավոսում Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում իր ելույթից հետո հանդիպել է բիզնես առաջնորդների հետ և իրեն անվանել «դիկտատոր»։

Թրամփն ասել է, որ իր ելույթի համար լավ արձագանքներ է ստացել և դա վերագրել է «առողջ բանականությանը»։

«Չեմ կարողանում հավատալ։ Մենք լավ արձագանքներ ենք ստացել այդ ելույթի համար։ Սովորաբար ասում են՝ «Նա սարսափելի դիկտատոր է»։ Ես դիկտատոր եմ։ Բայց երբեմն դիկտատոր է պետք։ Այս դեպքում նրանք դա չեն ասել։ Եվ ոչ, դա առողջ բանականություն է։ Ամեն ինչ հիմնված է առողջ բանականության վրա», – ասել է նա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ցյուրիխի փողոցներում բողոքի ցույցեր են, այրել են ԱՄՆ դրոշը, բողոքել Թրամփի դեմ․ Լուսանկար

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը չի հաղթում Ուկրաինայի հետ պատերազմում. Ֆինլանդիայի նախագահ

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աթենքում տեղատարափ անձրևները հեղեղումների պատճառ են դարձել. կան զոհեր

22/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Խաղաղության խորհուրդն արդեն պաշտոնապես հաստատված կազմակերպություն է, Փաշինյանն էլ ստորագրել է․ Լուսանկարներ

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առնո Բաբաջանյան․ դարաշրջանի ներքին երաժշտությունը

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ցյուրիխի փողոցներում բողոքի ցույցեր են, այրել են ԱՄՆ դրոշը, բողոքել Թրամփի դեմ․ Լուսանկար

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը «Աբխազիան և Հարավային Օսեթիան հանձնում է Ռուսաստանի՞ն», թե՞ Պուտինի առջև «Վրաստանով ճանապարհ բացում դեպի Հարավային Կովկաս»

22/01/2026 infomitk@gmail.com