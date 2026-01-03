Սուրենյանն աննախադեպ լուր է հայտնել․ Տեսանյութ

Այս գիշեր հանրապետությունում ամենացածր ջերմաստիճանը գրանցվել է -37.0°C՝ Շիրակի մարզի Աշոցք բնակավայրում:
ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ
Մանրամասները՝ տեսանյութում։
Այս գիշեր հանրապետությունում ամենացածր ջերմաստիճանը գրանցվել է -37.0°C՝ Շիրակի մարզի Աշոցք բնակավայրում:
ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ
Մանրամասները՝ տեսանյութում։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիան կհետաքննի Գրոկի կողմից մերկացած կանանց դիփֆեյքերը
Բուդանովին նշանակել է աշխատակազմի նոր ղեկավար․ Ուկրաինան հրամայել է՝ ռուսական զորքերի առաջխաղացման պատճառով, տարհանել 3000 երեխաների և ծնողների երկու շրջաններից
«Մա՛մ, խնդրում եմ՝ տղայիս լավ կպահես». կամավոր Սեդրակ Սարգսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 15-ին Ջրականում, տուն «վերադարձել»՝ հինգ ամիս անց. Լուսանկարներ