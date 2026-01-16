Սպառնացել է պայթեցնել Turkish Airlines-ի ինքնաթիռը, հարկադիր վայրէջք է կատարել․ Լուսանկար

EFE-ի հաղորդմամբ՝ Turkish Airlines-ին պատկանող ինքնաթիռը ստիպված է եղել արտակարգ վայրէջք կատարել Բարսելոնայի օդանավակայանում՝ ինքնաթիռում ռումբի մասին սպառնալիքի պատճառով։
El Periodico-ի տվյալներով՝ ինքնաթիռը Ստամբուլից դեպի Կատալոնիայի մայրաքաղաք էր ուղևորվում։
Այն Ժոզեպ Տարադելաս օդանավակայան է ժամանել տեղական ժամանակով մոտավորապես ժամը 11:00-ին։ Ինքնաթիռում եղել է 148 ուղևոր և անձնակազմի յոթ անդամ։
Ինքնաթիռը ուղղորդվել է դեպի Iberia անգարի մոտ գտնվող մեկուսացված տարածք, որտեղ ուղևորներին իջեցրել են ինքնաթիռից։
Իսպանական օդանավակայանի օպերատորը իր հերթին հայտնել է, որ Բարսելոնայի օդանավակայանը շարունակում է աշխատել բնականոն ռեժիմով։
