18/01/2026

Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ չի բացառում, որ Միացյալ Նահանգները կարող է դուրս գալ դաշինքից

infomitk@gmail.com 18/01/2026 1 min read

ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ չի բացառում, որ Միացյալ Նահանգները կարող է դուրս գալ դաշինքի կազմից։

Այս մասին նա ասել է գերմանական Der Spiegel պարբերականի հետ զրույցում։

Նա նշել է, որ ոչինչ անփոփոխելի չէ եւ ամեն բան կարող է փոփոխության ենթարկվել։ Եւ չի կարելի երաշխավորել, որ Միացյալ Նահանգները չի հեռանա ՆԱՏՕ-ից։

Նախկին գլխավոր քարտուղարը ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկեն, ցույց տալու համար, որ ցանկանում են պահպանել վերատլանտյան դաշինքը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը շարունակելու է իր ագրեսիվ արտաքին քաղաքականությունը․ Wall Street Journal

18/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն Գրենլանդիան գնելու փորձեր է արել ավելի քան 150 տարի, ով իր հետ համաձայն չէ՝ կպատժի

18/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես Իրանի ռազմական ուժը ստիպեց Թրամփին երկու անգամ մտածել. «The Telegraph»

17/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Արկտիկական ճամբարը, որտեղ զորքերը մարզվում են Ռուսաստանի դեմ պատերազմի համար․ Լուսանկարներ

18/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կալիֆոռնիայի նահանգապետը կմասնակցի Դավոսի տնտեսական գագաթնաժողովին՝ Թրամփին հակակշռելու համար

18/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

25 տարվա բանակցություններից հետո Մերկոսուրի գործարքը բյուրեղացրել է ԵՄ դաշինքի ներսում առկա տարաձայնությունները

18/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հազարավոր մարդիկ մասնակցում են Դանիայում անցկացվող «Ձեռքերը հեռու Գրենլանդիայից» բողոքի ցույցերին

18/01/2026 infomitk@gmail.com