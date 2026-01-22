22/01/2026

Սրտի վիրահատության ենթարկված Վագիֆ Խաչատրյանի առողջական վիճակից մանրամասներ

Հունվարի 22-ին «Նորք-Մարաշ» բժշկական կենտրոնում Վագիֆ Խաչատրյանին իրականացվել է վիրահատություն, որն ընթացել է հարթ, առանց բարդությունների։

Նա տեղափոխվել է ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք։

Այս մասին սոցցանցի իր էջում հայտնել է ՀՀ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։

Վիճակը գնահատվում է կայուն, կրած վիրահատության ծավալին համապատասխան։

«Շուտափույթ ապաքինում եմ մաղթում»,- գրել է նախարարը։

