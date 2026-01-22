Սրտի վիրահատության ենթարկված Վագիֆ Խաչատրյանի առողջական վիճակից մանրամասներ

Հունվարի 22-ին «Նորք-Մարաշ» բժշկական կենտրոնում Վագիֆ Խաչատրյանին իրականացվել է վիրահատություն, որն ընթացել է հարթ, առանց բարդությունների։
Նա տեղափոխվել է ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք։
Այս մասին սոցցանցի իր էջում հայտնել է ՀՀ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։
Վիճակը գնահատվում է կայուն, կրած վիրահատության ծավալին համապատասխան։
«Շուտափույթ ապաքինում եմ մաղթում»,- գրել է նախարարը։
