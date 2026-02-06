Սահք բարակ սառույցի վրա. վիճաբանություններ Ձմեռային օլիմպիական խաղերում․ Լուսանկարներ

Սառը օլիմպիական խաղերը մեզ վրա են, և դրանք արդեն իսկ փետուրներ են խեղդում։
Խաղերի մեկնարկին ԵՄ-ն, անկասկած, կառաջարկի օլիմպիական մեդալների այլընտրանքային աղյուսակ, որը ցույց կտա, թե որքան հիանալի կլիներ, եթե անդամ երկրները մրցեին մեկ դրոշի ներքո, այլ ոչ թե այդ նյարդայնացնող ազգային դրոշների ներքո։
Բարի գալուստ «Գաղտնազերծված» շաբաթական հումորային սյունակ։
Վերջապես ժամանակն է Ձմեռային օլիմպիական խաղերի, որոնք նման են սովորական օլիմպիական խաղերին, բայց դուք պետք է կրեք լրացուցիչ զույգ գուլպաներ, նախքան Միլանո Կորտինա մեկնելը, ի դեպ, նաև իմ առաջին մեքենայի մոդելը։
Ձմեռային խաղերի շուրջ վիճաբանությունների պակաս չկա, իհարկե, հատկապես այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ ներգաղթի և մաքսային ծառայությունը (ICE) հաստատեց, որ իր գործակալները կօգնեն անվտանգության հարցում։ Սա սարսափելի է հնչում, չնայած, եթե Մինեապոլիսի իրադարձությունները մեզ ինչ-որ բան սովորեցրին, դա այն է, որ ICE գործակալները հակված են ընկնել իրական սառույցի վրա։
Հետաքրքիր է, որ ռազմական պարեկը իրական օլիմպիական մարզաձև էր 1924 թվականին Ֆրանսիայի Շամոնի քաղաքում կայացած խաղերում։ Այն ներառում էր թիմային դահուկավազք, լեռնագնացություն և հրաձգություն, ինչը այն մի փոքր ավելի վտանգավոր էր դարձնում, քան Rue de la Loi-ի մի ծայրից մյուսը քայլելը թույլ անձրևի տակ։ Եվ եթե Օլիմպիական խաղերը երբևէ վերականգնեին այն, այդ ICE գործակալները գրեթե երաշխավորված կլինեին պատվո հարթակի վրա տեղ ունենալու համար։
Ռազմական պարեկի հնարավոր վերադարձը Օլիմպիական խաղեր նաև կնշանակեր, որ Սուպերմենը հնարավորություն ունի նվաճելու իր առաջին օլիմպիական մեդալը, քանի որ Դին Քեյնը, որը 1990-ականներին մարմնավորել է Սուպերմենին «Լոիս և Քլարկ. Սուպերմենի նոր արկածները» ֆիլմում, այժմ ICE-ի անդամ է։ Դերասանը 2025 թվականի հուլիսին վերնագրեր էր հրապարակել՝ Սուպերմենի մասին վերջին ֆիլմը «արթնացած» անվանելու համար, այն բանից հետո, երբ ռեժիսորը սուպերհերոսին անվանեց ներգաղթյալ։ Իրոք, Սուպերմենը ծնվել է Կրիպտոն մոլորակում, և նրա ծննդյան անունը Կալ-Էլ էր, ուստի նա հենց այնպիսի մարդ կլիներ, որին ICE-ն կցանկանար արտաքսել։
Սակայն Ձմեռային օլիմպիական խաղերի հետ կապված վեճերը ավելին են, քան պարզապես ICE-ն։ Կան նաև առնանդամներ։ Ինչպես մանրամասն նկարագրվել է անցյալ ամիս «Գաղտնազերծված»-ում, Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալությունը այժմ հետաքննում է այն պնդումները, որ որոշ տղամարդ դահուկային ցատկորդներ իրենց սեռական օրգաններում ներարկել են թթու՝ առնանդամը մեծացնելու և ավելի մեծ դահուկային կոստյումներ ստանալու համար. ավելի մեծ մակերեսը նշանակում է ավելի շատ գործվածք՝ քամին բռնելու համար, և, հետևաբար, հնարավոր է՝ ավելի շատ ցատկեր։ Այս սյունակի կողմից հարցվելուց հետո, թե արդյոք սկանդալը, որը կոչվում է «Առնանդամի դարպաս», չափազանց մեծացված է, Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալությունը անջատեց հեռախոսը։
Աշխարհի հակադոպինգային գործակալությունը, իհարկե, Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության երդվյալ թշնամին է, որի ղեկավար՝ ռեփեր Սնոպ Դոգը, Իտալիայում էր որպես օլիմպիական ջահակիր։
«Կատակերգու Գերմանը հանդիպում է Կառնավալի ասոցիացիայի նախագահի հետ»։
Շնորհակալություն բոլոր մասնակիցների համար։ Ահա մեր փոստարկղից լավագույնը. մրցանակ չկա, բացի ծիծաղի նվերից, որը, կարծում եմ, բոլորս կհամաձայնվենք, որ շատ ավելի նախընտրելի է, քան կանխիկը կամ ալկոհոլը։
