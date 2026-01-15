15/01/2026

ՎագիՖ Խաչատրյանի դուստրը հոր առողջական վիճակի վերաբերյալ նոր գրառում է արել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 15/01/2026 1 min read

Բաքվի բանտից հունվարի 14-ին վերադարձած և հոսպիտալացված ՎագիՖ Խաչատրյանի դուստրը՝ Վերա Խաչատրյանը, սոցցանցի իր էջում նոր գրառում է արել հոր առողջական վիճակի վերաբերյալ:

«Սիրելի՛ ընկերներ, ծանոթ ու անծանոթ բարեկամներ,

անսահման երախտապարտ եմ ճակատագրին, որ իմ կյանքի ճանապարհին ունեմ ձեզ։ Ձեր սերն ու աջակցությունն էին, որ լուսավորեցին խավար դարձած օրերս և ուժ տվեցին հասնելու այս լուսավոր պահին։

Խնդրում եմ ներել, որ այս պահին չեմ կարողանում պատասխանել ձեր ուղարկած հարյուրավոր նամակներին։ Խոստանում եմ՝ յուրաքանչյուր բառ կկարդամ անձամբ, հայրիկիս կողքին նստած և յուրաքանչյուրիդ կպատասխանեմ անհատապես։

Ուզում եմ տեղեկացնել, որ հայրիկիս առողջական վիճակը այս պահին գնահատվում է բավարար։ Նա ևս իր խորին շնորհակալությունն ու ջերմ բարևներն է փոխանցում ձեզ բոլորիդ։

Երանի ինձ՝ ձեզ ունենալու համար»։

Հիշեցնենք՝ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունվարի 14-ին տեղեկացրել էր, որ Գևորգ Սուջյանը, Դավիթ Դավթյանը, Վիգեն Էուլջեքջյանը և Վագիֆ Խաչատրյանը Հակարիի կամրջով Ադրբեջանի համապատասխան մարմինների ներկայացուցիչների կողմից հանձնվել են Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարմինների ներկայացուցիչներին:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունվարի 16-ի աստղագուշակ․ Հավանական են հին ծանոթների անսպասելի այցերը

15/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

5 տարվա գերությունից հետո. Վիգեն Էուլջեքջյանի և տիկնոջ՝ Լինդայի առաջին հանդիպումը. տեսանյութ

15/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մահացել է Գագիկ Եգանյանը․ Լուսանկար

15/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունվարի 16-ի աստղագուշակ․ Հավանական են հին ծանոթների անսպասելի այցերը

15/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վանաձորի սննդի կետում ապօրինի զենք-զինամթերք է հայտնաբերվել. տնօրենը ձերբակալվել է

15/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

5 տարվա գերությունից հետո. Վիգեն Էուլջեքջյանի և տիկնոջ՝ Լինդայի առաջին հանդիպումը. տեսանյութ

15/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի ախորժակը Գրենլանդիան ուտելիս բացվում է, հիմա էլ Իսլանդիան է ուզում 52-րդ նահանգ դարձնել

15/01/2026 infomitk@gmail.com