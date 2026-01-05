Վաղը հավաքվում ենք Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում

Ազատություն կուսակցության և Միասին շարժման ակտիվիստներին.
վաղը ժամը 13:00-ից հավաքվում ենք Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում
Հրանտ Բագրատյան
Բաց մի թողեք
Անհոդաբաշխ մտքերի ոչինչ չասող այս շարադրանքն ինքը ստորագրել է ի պաշտոնե, որպես վարչապետ
Նիկոլ Փաշինյանն ու տիրադավ 10 հոգևորականները հայտարարություն են ստորագրել
Փաշինյանն անում է դա Սամվել Կարապետյանի Հայաստանին նվիրած տնից, ուր չգիտեմ ինչ խղճով շարունակում է ապրել