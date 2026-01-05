05/01/2026

Վաղը հավաքվում ենք Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում

05/01/2026

Ազատություն կուսակցության և Միասին շարժման ակտիվիստներին.

վաղը ժամը 13:00-ից հավաքվում ենք Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում

Հրանտ Բագրատյան

Բաց մի թողեք

Անհոդաբաշխ մտքերի ոչինչ չասող այս շարադրանքն ինքը ստորագրել է ի պաշտոնե, որպես վարչապետ

05/01/2026
Նիկոլ Փաշինյանն ու տիրադավ 10 հոգևորականները հայտարարություն են ստորագրել

05/01/2026
Փաշինյանն անում է դա Սամվել Կարապետյանի Հայաստանին նվիրած տնից, ուր չգիտեմ ինչ խղճով շարունակում է ապրել

05/01/2026

Բաց մի թողեք

Ճրագալույցի պատարագներ Հայ առաքելական եկեղեցիներում, Սուրբ Խաչը հոսանքազրկվել էր

05/01/2026
Հունվարի 6-ի աստղագուշակ․ Հավանական են անսպասելի իրադարձությունները

05/01/2026
Դեսպան Տիգրան Մկրտչյանն ընդունել է ճանաչողական այցով Հունաստանում գտնվող հայաստանցի ուսանողներին. Լուսանկարներ

05/01/2026
Երևանում ձերբակալված կինը բաց թողնվելուց հետո հրաժարվել է լքել ոստիկանության շենքը, հայհոյել է, հարվածել, թքել դռան վրա

05/01/2026