Մակրոնը վաճառում է «Արտադրված է Եվրոպայում» տեսլականը, որին Մերցը և Մելոնին չեն հավատում

Կարծես թե Փարիզը կհանդիպի Բեռլինի և Հռոմի հետ ԵՄ առաջնորդների առաջիկա գագաթնաժողովում։
ԵՄ առաջնորդները հանդիպում են Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հետ Փարիզում
Էմանուել Մակրոնի համար դժվար կլինի համոզել Եվրոպայի նոր հզոր զույգին նման դիմադրության պայմաններում, հատկապես հաշվի առնելով, որ Ֆրանսիայի նախագահը Բրյուսելում ընկալվում է որպես անհաջողակ, որը մեկ տարուց մի փոքր ավելի ժամանակ անց կհեռանա։
Երբ Էմանուել Մակրոնը այս հինգշաբթի մասնակցի եվրոպական առաջնորդների հանդիպմանը, նա կգա Եվրոպայի տնտեսական ապագայի վերաբերյալ շատ ֆրանսիական տեսլական առաջ մղելու համար։
Սակայն նա չպետք է օգնություն ակնկալի Գերմանիայից և Իտալիայից՝ երկու երկրներից, որոնք ավելի ու ավելի են համաձայնվում դաշինքի վերաբերյալ իրենց տեսլականներում։ Երկուսն էլ կասկածամիտ են Ֆրանսիայի նախագահի մեծ ծրագրերի նկատմամբ և աջակցություն են հայտնում այլ օրակարգի՝ ազատ առևտրի և առևտրի վրա ավելի մեծ շեշտադրմամբ։
Մակրոնի նպատակն է Բելգիայի գյուղական վայրերում Եվրամիության առաջնորդների հանդիպումը վերածել «իրական պահի», – ասել է Ֆրանսիայի նախագահին մոտ կանգնած անձը, ով, ինչպես այս հոդվածում մեջբերված մյուսները, գաղտնիության իրավունք է ստացել՝ քննարկելու զգայուն նախապատրաստական աշխատանքները։
Նրա ծրագիրը, որը ներկայացվել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և Խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի հետ անցյալ շաբաթ Ելիսեյան պալատում կայացած բանակցությունների ժամանակ, նախատեսում է Եվրոպա՝ ավելի բարձր պետական ներդրումներով, արտաքին առևտրային գործընկերներից կախվածության նվազեցմամբ և ներքին արդյունաբերության ավելի ուժեղ աջակցությամբ՝ պետական գնումների ոլորտում «Գնեք եվրոպական ապրանքներ» կանոնների միջոցով։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդերիխ Մերցը և Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, սակայն, հավանաբար չեն համաձայնի։ Վերջին շաբաթներին նրանք հստակեցրել են, որ կողմ են այն մոտեցմանը, որը կփորձի խթանել եվրոպական արդյունաբերությունը, բայց ավելի քիչ պրոտեկցիոնիստական երանգով՝ խուսափելու համար պոտենցիալ առևտրային և ներդրումային գործընկերների օտարացումից։
«Մենք պետք է մեր տնտեսությունը կրկին մրցունակ դարձնենք», – հունվարի վերջին գերմանացի օրենսդիրներին ասել է Մերցը՝ ափսոսանքով նշելով, որ Եվրոպան ավելի քան մեկ տասնամյակ է, ինչ ավելի է հետ մնում ԱՄՆ-ից և Չինաստանից։ «Մենք պետք է հիմա շրջենք այս միտումը»։
Էստոնիան, Ֆինլանդիան, Լատվիան, Լիտվան, Նիդեռլանդները և Շվեդիան ավելի բացահայտորեն դեմ են Ֆրանսիայի «Արտադրված է Եվրոպայում» ծրագրերին: Նրանք առաջնորդների նահանջից առաջ տարածված համատեղ դիրքորոշման փաստաթղթում զգուշացրել են, որ եվրոպական արտոնությունների համար մղումը կարող է «ներդրումները հեռացնել ԵՄ-ից»:
«Դուք Բրյուսելում նույնքան ուժեղ եք, որքան ձեր տանը», – ասել է ԵՄ դիվանագետներից մեկը: «Եթե ես Մակրոնի փոխարեն լինեի, ես կմտահոգվեի Մերցի և Մելոնիի միջև համագործակցության աճով»:
Նոր հավասարակշռություն
Մակրոնի վերջին դրդապատճառը՝ իրավիճակը շտկելու, բխում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ Գրենլանդիան բռնագրավելու սպառնալիքների շուրջ տրանսատլանտյան վեճից։
Չնայած Վաշինգտոնի հետ լարվածությունը նվազել է, Փարիզը կարծում է, որ Բրյուսելը չպետք է թուլացնի իր զգոնությունը և պետք է լիովին ընդունի «եվրոպական անկախությունը», ինչպես ասել է Ֆրանսիայի նախագահի շրջապատի մի անձ։
«Գրենլանդիայի նման բախումները կրկին կկրկնվեն, գուցե ինչ-որ այլ բանի շուրջ։ Մենք որոշակի անկայունություն ենք ունենալու», – ասել է մեկ այլ ֆրանսիացի պաշտոնյա։
Սակայն նույնիսկ անկայուն Թրամփի հետ գործ ունենալու հարցում Մակրոնի դիրքորոշումը, կարծես, տարբերվում է իտալա-գերմանական նոր գործընկերությունից։
Մելոնին և Մերցը ավելի զգույշ մոտեցում են ցուցաբերել, մինչդեռ Ֆրանսիայի նախագահը, որը երկար ժամանակ Թրամփին ընկեր էր անվանում, այժմ հրապարակավ ընդունում է ավելի բախողական դիրքորոշում։
«Մերցը և Մելոնին Մակրոնից պակաս պատրաստակամ են զայրացնել նախագահ Թրամփին», – ասել է Արտաքին հարաբերությունների եվրոպական խորհրդի քաղաքականության մասնագետ Ալբերտո Ռիցին։ «Հռոմը և Բեռլինը ավելի բաց են պետական գնումների առումով, հատկապես ռազմական տեխնիկայի, համեմատած Փարիզի հետ»։
Մելոնիին մոտ կանգնած իտալացի պաշտոնյաները վերջերս չեն թաքցնում, որ Մելոնին ավելի շատ հետաքրքրված է Գերմանիայի հետ կապերի ամրապնդմամբ, քան Ֆրանսիայի։
Անցյալ ամիս Գերմանիան Իտալիայի հետ համատեղ ստորագրեց մի փաստաթուղթ, որում ուրվագծվում էին գագաթնաժողովի իրենց առաջնահերթությունները՝ այնպիսի փաստաթուղթ, որը Ֆրանսիան և Գերմանիան նախկինում միասին էին կազմում՝ աջակցելով եվրոպական նախապատվության վերաբերյալ ավելի մեղմ դիրքորոշմանը, որը վերաբերում է միայն «կարևոր և հիմնական ռազմավարական ոլորտներին»։
Բեռլինը իր առաջնահերթությունները մանրամասնորեն ներկայացրել է նահանջից առաջ տարածված մեկ այլ դիրքորոշման փաստաթղթում, որը կենտրոնանում է կարգավորման կրճատման և ընկերությունների համար սահմաններից դուրս ծառայություններ մատուցելու հեշտացման վրա՝ միասնական շուկան խորացնելու համար: Այնտեղ չի հիշատակվում Ֆրանսիայի կողմից աջակցվող «Արտադրված է Եվրոպայում» միջոցառումների մասին։
«Երբ խոսքը վերաբերում է Ֆրանսիայի ԵՄ ռազմավարական ինքնավարության տեսլականին, այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Իտալիան և Գերմանիան՝ Եվրոպայի առաջատար արդյունաբերական և առևտրային տերությունները, իհարկե, պետք է զգույշ լինեն, որպեսզի չխաթարեն իրենց և, դա անելով, չխաթարեն ԵՄ տնտեսական ուժը որպես ամբողջություն», – ասել է ԵՄ երկրորդ դիվանագետը։
Այդ տեսակետների տարբերությունը կրկին ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել, քանի որ հանձնաժողովը պայքարում է իր «Արդյունաբերական արագացուցիչների մասին» օրենքի վերջնական մշակման համար, որը Մակրոնի մտերիմ դաշնակից, արդյունաբերության հանձնակատար Ստեֆան Սեժուրնի կողմից ղեկավարվող կարևոր միջոցառում է: Օրենքն արդեն երկու անգամ հետաձգվել է դրա «Արտադրված է Եվրոպայում» դրույթների շուրջ անհամաձայնությունների պատճառով։
Մելոնին, Մերցը և Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը, բայց ոչ Մակրոնը, նույն օրը կազմակերպում են գագաթնաժողովից առաջ հանդիպում տասնյակից ավելի նման մտածող երկրների հետ՝ առաջնահերթությունները քննարկելու համար։ Մակրոնը հրավիրված էր, բայց ուրբաթ օրվա դրությամբ դեռ չէր ընդունել հրավերը, ըստ հանդիպման կազմակերպմանը ծանոթ ազգային պաշտոնյայի։
Ուրբաթ օրը Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակից հարցրել էին, թե արդյոք Մակրոնը կմասնակցի, թե ոչ, և անմիջապես չեն պատասխանել։
