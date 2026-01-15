15/01/2026

Վանաձորի սննդի կետում ապօրինի զենք-զինամթերք է հայտնաբերվել. տնօրենը ձերբակալվել է

infomitk@gmail.com 15/01/2026 1 min read

Քրեական ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության ծառայողները օպերատիվ տեղեկություն են ստացել, որ Վանաձոր քաղաքի 36-ամյա բնակիչը ապօրինի զենք-զինամթերք է պահում:

Ինչպես հայտնել է ՆԳՆ ոստիկանությունը, 36-ամյա տղամարդը ձերբակալվել և կազմված փաստաթղթերի հետ ներկայացվել է նախաքննական մարմին, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ:

36-ամյա տղամարդու տնօրինած՝ Երևանյան փողոցի հասցեներից մեկում գտնվող սննդի կետում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվել են երկու ողորկափող հրացան, 3 ատրճանակ, տարբեր զենքերի և տարբեր տրամաչափի 56 փամփուշտ, զրահաբաճկոններ և ինքնաձիգի փամփշտատուփ։

Կատարվում է նախաքննություն:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ապարանի համայնքապետարանի պաշտոնյաները մեղադրվում են տարբեր չափի կաշառք ստանալու համար

15/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վիգեն Էուլջեքչյանը ՔԿ-ում է. ինչու են նրան տեղափոխել այնտեղ․ Լուսանկար

15/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ձերբակալվել են ՀՀ ՊԵԿ-ի՝ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող պաշտոնյաներ

15/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունվարի 16-ի աստղագուշակ․ Հավանական են հին ծանոթների անսպասելի այցերը

15/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վանաձորի սննդի կետում ապօրինի զենք-զինամթերք է հայտնաբերվել. տնօրենը ձերբակալվել է

15/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

5 տարվա գերությունից հետո. Վիգեն Էուլջեքջյանի և տիկնոջ՝ Լինդայի առաջին հանդիպումը. տեսանյութ

15/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի ախորժակը Գրենլանդիան ուտելիս բացվում է, հիմա էլ Իսլանդիան է ուզում 52-րդ նահանգ դարձնել

15/01/2026 infomitk@gmail.com