27/01/2026

Վանդալիզմ՝ Նոր Նորքի թաղապետարանի դիմացի այգում. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 27/01/2026 1 min read

Թաղապետարանի անմիջապես դիմացի այգու տարածքում իրականացվել է բացահայտ բնապահպանական վանդալիզմ․ թփերը կտրվել են, իսկ արմատները՝ ձյունով ծածկվել՝ փորձելով քողարկել կատարվածը։

Եղանակների տաքանալուն պես նախատեսվում է այգու տարածքում իրականացնել հասարակական նշանակության մի քանի հարկանի շինությունների կառուցապատում՝ կանաչ գոտու հաշվին։

Խոսքը Նոր Նորք վարչական շրջանի վարչական շենքի՝ այսինքն թաղապետարանի անմիջապես դիմացի տարածքի մասին է։

Համաձայն ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի՝ այգիների տարածքում գտնվող հողատարածքները օտարման ենթակա չեն:

Վանդալիզմ Նոր Նորքում

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաքվում «Վելայաթ Խորասանի» և ԻԼԻՊ-ի զինառյալներին բացահայտել է ԱՄՆ հետախուզությունը

27/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հիմա էլ թուրք – հունական հարաբերությունների լարվածություն

27/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ո՞րն է երաշխիքը, որ Անքորիջի Թրամփ-Պուտին «բանաձևը» միայն Դոնբասի կամ առհասարակ Ուկրաինայի մասին է

24/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաքվում «Վելայաթ Խորասանի» և ԻԼԻՊ-ի զինառյալներին բացահայտել է ԱՄՆ հետախուզությունը

27/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը չի ենթարկվի դրսից պարտադրված թելադրանքին. Աբբաս Արաղչի

27/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը նոր կրիպտոարժույթ է թողարկում DJT բաժնետերերի համար

27/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հանրապետություն» կուսակցության վարչապետի թեկնածուն Արամ Սարգսյանն է

27/01/2026 infomitk@gmail.com