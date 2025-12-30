30/12/2025

Վաշինգտոնն առաջին անգամ պաշտոնապես հայտարարել է Վենեսուելայի վրա հարձակման մասին

infomitk@gmail.com 30/12/2025 1 min read

Ամերիկյան ուժերը հարվածել են Վենեսուելայի նավահանգստին, որը, նրա խոսքով, օգտագործվում էր նավերի վրա թմրանյութեր բեռնելու համար, երկուշաբթի օրը հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը, գրել է CNN-ը։

Սա նշանավորել է ԱՄՆ-ի կողմից Վենեսուելայի տարածքում պաշտոնապես հայտարարված առաջին հարձակումը, որի նպատակն է եղել Մադուրոյի կառավարության վրա ճնշումը մեծացնելը:

Թրամփն ասել է, որ ոչնչացվել են նավեր և նավահանգստի տարածքը՝ այն անվանելով «այլևս գոյություն չունեցող» բազա: Նա չի մանրամասնել, թե որ ամերիկյան ուժերն են մասնակցել գործողությանը և հրաժարվել մեկնաբանել Կենտրոնական հետախուզական վարչության հնարավոր դերը:

***

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և նրա հիմնական խորհրդականները երկուշաբթի օրնԻսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի հետ հանդիպման ժամանակ պահանջել են փոխել Իսրայելի քաղաքականությունն Արևմտյան ափում, հաղորդել է Axios-ը՝ հղում անելով Վաշինգտոնի աղբյուրներին։

Թրամփը մանրամասն քննարկել է այս հարցը իր երկրորդ ժամկետի սկզբից ի վեր առաջին անգամ։ Աղբյուրների համաձայն՝ ամերիկացի նախագահը մտահոգություն է հայտնել բռնության սրման և բնակավայրերի ընդլայնման վերաբերյալ։ «Մենք մեծ քննարկում ենք անցկացնում Արևմտյան ափի վերաբերյալ։ Ես չէի ասի, որ մենք 100% համաձայն ենք, բայց մենք կհասնենք եզրակացության», – ասել է նա մամուլի ասուլիսում՝ առանց նշելու անհամաձայնության կոնկրետ ոլորտները։

Ըստ Սպիտակ տան՝ Իսրայելի՝ Արևմտյան ափում կուրսի փոփոխությունը կարևոր է եվրոպական պետությունների հետ հարաբերությունները վերականգնելու և, հնարավոր է, Աբրահամի համաձայնագրերը ընդլայնելու համար։ Վերջին երեք տարիների ընթացքում Նեթանյահուի կառավարությունը թուլացրել է Պաղեստինի ինքնավարությունը, օրինականացրել է դիրքերը, բռնի տեղահանել պաղեստինյան համայնքներն ու քայլեր է ձեռնարկել դեպի փաստացի անեքսիա: Թրամփը խնդրել է Նեթանյահուին «հանդարտեցնել իրավիճակն» ու «խուսափել սադրանքներից»։

Իր հերթին Նեթանյահուն մտահոգություն է հայտնել Իրանի և «Հըզբոլլահ» խմբավորման հրթիռային կարողությունների վերածննդի վերաբերյալ: Դեկտեմբերի 22-ին Իրանի իշխանությունները հայտարարել էին, որ անցկացրել են իրենց երկրորդ հրթիռային զորավարժությունները մեկ ամսվա ընթացքում: Այնուհետև Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Իսրայելը չի ​​ձգտում բախման Իրանի հետ, բայց տեղյակ է Թեհրանի գործունեության մասին ու խոստացել է բարձրացնել այդ հարցը Թրամփի հետ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Պուտինը զորահավաք է հայտարարել՝ ազգային փոքրամասնություններին քշելու են պատերազմ

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը սպառնացել է Իրանին ավելի շատ հարվածներ հասցնել, եթե երկիրը վերսկսի իր միջուկային ծրագիրը

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերատեսչություններում շատերը նեղացել են ու անգամ բոյկոտել տարեվերջյան փարթիները

29/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պատմվածք. Մեղեդի Յոզեֆինայի համար․ Անտոնին Դվորժակ և Յոզեֆինա Չերմակովա

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինը զորահավաք է հայտարարել՝ ազգային փոքրամասնություններին քշելու են պատերազմ

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաշինգտոնն առաջին անգամ պաշտոնապես հայտարարել է Վենեսուելայի վրա հարձակման մասին

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բացառիկ. ԵՄ էներգետիկ շուկայում գնային աղավաղումները պետք է վերանան. Պորտուգալացի նախարար. Լուսանկարներ

30/12/2025 infomitk@gmail.com