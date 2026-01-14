14/01/2026

Վաշինգտոնում ևս մեկ կարևոր քայլ արվեց Խաղաղության ինստիտուցիոնալացման և TRIPP-ի իրագործման ուղղությամբ

infomitk@gmail.com 14/01/2026 1 min read

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցի իր էջում անդրադարձել է Վաշինգտոնում տեղի ունեցած Միրզոյան-Ռուբիո հանդիպմանը՝ նշելով, որ այն Խաղաղության ինստիտուցիոնալացման և TRIPP-ի իրագործման ևս մեկ կարևոր քայլ է:

«Երեկ ԱՄՆ մայրաքաղաք Վաշինգտոնում ևս մեկ կարևոր քայլ արվեց Խաղաղության ինստիտուցիոնալացման և TRIPP նախագծի գործնական իրագործման ուղղությամբ, ինչի առիթով շնորհավորում եմ բոլորիս։

Ժամը 10-ին ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդես կգա մեկնաբանություններով, ես և մեր մյուս գործընկերները ևս առիթներ կունենանք»,- գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։

Հունվարի 13-ին ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում էր ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ:

Ավելի ուշ ՀՀ ԱԳՆ-ն հրապարակել է «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» (ԹՐԻՓՓ) ծրագրի համար Հայաստան-ԱՄՆ կենսագործման շրջանակի հրապարակման վերաբերյալ համատեղ հայտարարությունը, որի տեքստը տարածվել է Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունների կողմից։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԹՐԻՓՓ-ի վերջնական նպատակն է ամրապնդել Հայաստանի և Ադրբեջանի բարգավաճումն ու անվտանգությունը․ հայտարարություն

14/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ են քննարկել Արարատ Միրզոյանը և ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Վաշինգտոնում. Լուսանկարներ

14/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշխատանքից ազատել է ՊՆ համակարգում աշխատող բոլոր այն ծնողներին, որոնց զավակներն ունեն այլ երկրի քաղաքացիություն

13/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էդգար Հովհաննիսյան` քաղաք, որ դարձավ երաժշտություն․ Այստեղ հնչյունը քար է, իսկ լռությունը՝ հավանգ․ Այսօր մեծ կոմպոզիտորի ծննդյան օրն է

14/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զարմանալի օր էր, հորս հոգեհանգիստը․ Ո՞վ էկավ, ով ում գրկեց, ով ում չգրկեց, ով ում ձեռքը համբուրեց …

14/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն այժմ պետք է ամրանա և մերժի Դոնալդ Թրամփի կողմից պարտադրված պայմանները

14/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆոն դեր Լեյենի՝ ԵՄ 2 տրիլիոն եվրո բյուջեն վերանայելու ծրագիրը

14/01/2026 infomitk@gmail.com