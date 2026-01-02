Վարդենիսում աղվեսը գյուղացու բակից գողացել է բադին․ Տեսանյութ

Վարդենիսում օրերս արտառոց դեպք է տեղի ունեցել։ Աղվեսը գյուղացու բակից գողացել է բադին։
Սակայն գյուղացիները նկատել են ու երբ փորձել են աղվեսի ձեռքից խլել բադին, աղվեսը թողել է բադի մարմինը, տանելով միայն գլուխը։
Գյուղացիները տեսանյութ տրամադրեցին և պատմեցին, որ սա առաջին դեպքը չէ։ Հատկապես ձմռան ամիսներին աղվեսներն ու գայլերը իջնում են գյուղեր ու վնասում ընտանի կենդանիներին։
