09/01/2026

Վեհափառ Հայրապետը շնորհավորել է Մայր Աթոռի պաշտոնեությանը․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 09/01/2026 1 min read

Հունվարի 9-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով հանդիպում ունեցավ Մայր Աթոռի տարբեր կառույցներում պաշտոնավարող աշխարհական աշխատակիցների հետ:

Տերունական աղոթքից հետո Մայր Աթոռի Վարչատնտեսական բաժնի տնօրեն Գերաշնորհ Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը ներկաների անունից շնորհավորեց Նորին Սրբությանը Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով և Հայոց Հայրապետին փոխանցեց ամենքի ջերմ բարեմաղթանքները։

Պաշտոնեության անունից Վեհափառ Հայրապետին շնորհավորական խոսք ուղղեց նաև Մայր Աթոռի Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնից Մանուշակ Գևորգյանը։

Այնուհետև ներկաներին իր հայրական օրհնությունն ու բարեմաղթանքները փոխանցեց Նորին Սրբություն Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը:

Շնորհավորելով Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով՝ Հայոց Հայրապետը բարձրորեն գնահատեց Մայր Աթոռի պաշտոնեության նախանձախնդիր ծառայությունն ու նվիրումն ի խնդիր Սուրբ Էջմիածնի առաքելության առավել արդյունավորման ու զորացման։ Նորին Սրբությունը հաստատեց, որ Մայր Աթոռի կողմից արձանագրած ձեռքբերումների մեջ իրենց կարևոր ներդրումն ունեն նաև աշխարհիկ պաշտոնյաները:

Վերջում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Մայր Աթոռի աշխատակիցներին մաղթեց Աստծո օրհնությունն ու զորակցությունը՝ հայցելով, որ Տիրոջ Սուրբ Աջը հովանի լինի հայորդիներին և նրանց ընտանիքներին` խաղաղության ու բարօրության մեջ պահելով հայրենի մեր երկիրը:

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը շնորհավորեց Մայր Աթոռի պաշտոնեությանը

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունվարի 10-ի աստղագուշակ․ Մնացեք դրական և վստահ

09/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այսօր լրանում է ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 81-ամյակը

09/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Շահարկվող զրպարտությունների առնչությամբ Մայր Աթոռի արձագանքը

09/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պուտինը խաղաղություն չի ուզում՝ դիվանագիտական բանակցություններին պատասխանում է «Օրեշնիկ»-ով. Կալլաս

09/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

25 տարի տևած բանակցություններից հետո ԵՄ երկրները հաստատել են Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը

09/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի ղեկավարը ժամանակ է շահում իր համար, խաղում է Թրամփի վարչակազմի հետ և օգտագործում է «խաղաղության» քարտը

09/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փեզեշկիանը կոչ է արել ուժայիններին պահպանել առավելագույն զսպվածություն

09/01/2026 infomitk@gmail.com