Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդը պատրաստ է Թրամփին հանձնել իր Նոբելյան մրցանակը. Լուսանկար

Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Մարիա Կորինա Մաչադոն հայտարարել է, որ պատրաստ է Դոնալդ Թրամփին հանձնել իր Նոբելյան խաղաղության մրցանակը, որը ստացել է 2025 թվականին՝ «Վենեսուելայում ժողովրդավարությունը խթանելու իր ջանքերի և բռնապետությունից ժողովրդավարության խաղաղ անցման իր նվիրվածության համար»։
«Հենց որ իմացա, որ մեզ շնորհվել է Նոբելյան խաղաղության մրցանակը, այն նվիրեցի նախագահ Թրամփին, քանի որ այդ պահին կարծում էի, որ նա արժանի է դրան», – ասել է նա «Fox News»-ին տված հարցազրույցում։
Քաղաքական գործիչն ասել է, որ ԱՄՆ-ի ռազմական գործողությունը երկիրը մոտեցրել է «ազատությանը», և որ հունվարի 3-ը պատմության մեջ կմտնի որպես «բռնապետության նկատմամբ հաղթանակի օր»։
Ընդդիմության առաջնորդը հայտարարել է, որ «ազատ Վենեսուելան» կարող է դառնալ ԱՄՆ-ի ռազմավարական դաշնակիցը անվտանգության, էներգետիկայի և տնտեսության ոլորտներում։ «Մենք Վենեսուելան կվերածենք ամերիկյան էներգետիկ հանգույցի», – ընդգծել է նա։
Բաց մի թողեք
Եվրոպական հանձնաժողովը չի ճանաչում Վենեսուելայի փոխնախագահի լեգիտիմությունը որպես պետության ղեկավար. Հիպեր. Լուսանկար
Ես Վենեսուելայի նախագահն եմ և ինձ համարում եմ ռազմագերի․ Մադուրոյի խոսքը ԱՄՆ դատարանում․ Լուսանկար
Մեծ Բրիտանիա ժամանող միգրանտների թիվը 2025 թվականին աճել է, մինչդեռ ԵՄ-ում նրանց թիվը կայունացել է