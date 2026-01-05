05/01/2026

Վենեսուելայի ժողովրդի բարօրությունը պետք է գերակա լինի ցանկացած այլ նկատառումից. Հռոմի պապ

infomitk@gmail.com 05/01/2026 1 min read

Վենեսուելայի սիրելի ժողովրդի բարօրությունը պետք է գերակա լինի ցանկացած այլ նկատառումից, պետք է օգնի մեզ հաղթահարել բռնությունը, կանգնել արդարության և խաղաղության ուղու վրա, պաշտպանել երկրի ինքնիշխանությունը և երաշխավորել Սահմանադրությամբ ամրագրված օրենքի գերակայությունը:

Այս մասին հայտարարել է Հռոմի պապը։

Հիշեցնենք՝ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն, որին ԱՄՆ-ի զինվորականները Թրամփի հրամանով հունվարի 3-ին գերեվարել են, ենթադրաբար, տեղափոխվել է Բրուքլինի քննչական մեկուսարան:

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ավելի վաղ TruthSocial սոցիալական ցանցի իր էջում հրապարակել էր ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի USS Iwo Jima նավի վրա գերի վերցված Վենեսուելայի առաջնորդ Նիկոլաս Մադուրոյի լուսանկարը։

Մինչ այդ էլ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն և նրա կինը գերի են վերցվել և դուրս բերվել երկրից: Թրամփը նաև հայտարարել էր, որ ուղիղ եթերում հետևել է Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի ձերբակալման գործողությանը։

Հիշեցնենք նաև՝ Վենեսուելայի Գերագույն դատարանը որոշել է, որ Դելսի Ռոդրիգեսը, որը Մադուրոյի օրոք զբաղեցրել է երկրի փոխնախագահի պաշտոնը, պետք է դառնա երկրի նախագահի պաշտոնակատար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեծ Բրիտանիա ժամանող միգրանտների թիվը 2025 թվականին աճել է, մինչդեռ ԵՄ-ում նրանց թիվը կայունացել է

05/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն չի կառավարելու Վենեսուելան, բայց կպահանջի քաղաքականության փոփոխություն՝ նավթային շրջափակման միջոցով․ Լուսանկարներ

05/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հուսով ենք՝ Վենեսուելայի իրադարձությունները կբերեն օկուպացված տարածքների «ճանաչման» չեղարկմանը. Վրաստանի ԱԳՆ

05/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Աղոթք․ Խորքից սրտիս խոսք առ Աստված՝ խիստ, ասկետիկ, գրեթե նարեկացիական ներքին դատով

05/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ես մերկ եմ Քո առաջ՝ առանց հագուստ հանելու․ Պատմվածք

05/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վախենում են շեֆի անկանոն վարքից, կա՛մ կան ու հնազանդ աշխատում են շեֆի դեմ

05/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես կողմնորոշվել Կիպրոսի ԵՄ նախագահության քաղաքականության օրակարգում

05/01/2026 infomitk@gmail.com