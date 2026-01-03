Վենեսուելայի պաշտպանության նախարարը ողջ է, տեսաուղերձով է հանդես եկել, երկրում արտակարգ դրություն է

Վենեսուելայի պաշտպանության նախարար Վլադիմիր Պադրինո Լոպեսը ողջ է: Այս մասին հայտնել են միջազգային լրատվամիջոցները: Նախարարը տեսաուղերձ է հղել, որում մասնավորապես նշել է. «Մենք չենք բանակցելու, չենք հանձնվելու և, վերջիվերջո, մենք կհաղթենք»։
Ավելի վաղ լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ Վենեսուելայի պաշտպանության նախարար Վլադիմիր Պադրինո Լոպեսը զոհվել է Կարակասում գտնվող իր տան վրա ԱՄՆ-ի օդային հարվածի հետևանքով:
Ամերիկյան NYT թերթը գրել է, որ ԱՄՆ ռազմական խոսնակը հրաժարվել է մեկնաբանել ամերիկյան ուժերի հնարավոր ներգրավվածությունը Վենեսուելայում տեղի ունեցած պայթյուններին։
CBS-ի տվյալներով՝ ԱՄՆ պաշտոնյաները տեղյակ են Վենեսուելայում տեղի ունեցած հարվածների մասին։
Հարվածներ են հասցվել կարևոր ռազմական օբյեկտներին, այդ թվում՝ Ֆորտ Տիունա ավիաբազային և Գեներալիսիմո Ֆրանցիսկո դե Միրանդայի ավիաբազային: Հարձակման է ենթարկվել նաև Վարգաս նահանգի հյուսիսում գտնվող Լա Գուայրա ռազմածովային բազան, որտեղ գտնվում է Վենեսուելայի ռազմածովային ակադեմիան: Հաղորդվել է առնվազն յոթ պայթյունի մասին:
Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Վենեսուելայի մայրաքաղաք Կարակասում պայթյուններ են տեղի ունեցել: Լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն՝ ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերն են հարվածներ հասցրել այնտեղ գտնվող ռազմական օբյեկտներին։
Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն Կարակասի վրա ԱՄՆ-ի հարձակման հետևանքով երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարել:
Այս մասին հայտնել է Վենեսուելայի ԱԳ նախարարությունը:
CBS հեռուստաալիքի լրագրող Ջենիֆեր Ջեյքոբսը, հղում անելով ԱՄՆ պաշտոնյաներին, պնդել է, որ Դոնալդ Թրամփը հրաման է տվել հարվածել Վենեսուելայի ներսում գտնվող թիրախներին, այդ թվում՝ ռազմական օբյեկտներին։
Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Վենեսուելայի մայրաքաղաք Կարակասում պայթյուններ են տեղի ունեցել: Լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն՝ ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերն են հարվածներ հասցրել այնտեղ գտնվող ռազմական օբյեկտներին։
Վենեսուելայի ռազմաօդային ուժերը, ըստ տեղեկությունների, օդ են բարձրացրել Su-30MKV կործանիչներ՝ ամերիկյան ինքնաթիռներն ու ուղղաթիռները որսալու համար: Օդում նկատվել են նաև ամերիկյան ծանր բեռնատար Chinook ուղղաթիռներ:
Բաց մի թողեք
Քանի րոպե է տևել ԱՄՆ հարձակումը Վենեսուելայի վրա և նախագահն ու կինը գերի են
«Փայլուն գործողություն». Թրամփը հաստատել է Վենեսուելայում իրականացված ռազմական օպերացիան
Ինչու է ձերբակալվել Վենեսուելալի նախագահը․ պարզաբանում է ԱՄՆ պետքարտուղարը. Լուսանկար