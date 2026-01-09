09/01/2026

Վենեսուելայում իրականացված գործողությունում Մարկո Ռուբիոն կարող է ունենալ անձնական հետաքրքրվածություն. Թրամփ

infomitk@gmail.com 09/01/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնի կողմից Վենեսուելայում իրականացված գործողությունում Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն կարող է ունենալ անձնական հետաքրքրվածություն։

Այս մասին նա ասել է Fox News-ի հետ զրույցում։ Թրամփը նկատել է, որ Ռուբիոն շատ լավ գիտի Կուբան։

Միաժամանակ, Կուբան ամբողջապես կախված է Վենեսուելայից։ Թե ֆինանսապես, թե նավթի առումով։ Նկատենք, որ Ռուբիոն Կուբայից ԱՄՆ տեղափոխված միգրանտների ընտանիքում է ծնվել։

Եւ սա հաշվի առնելով, Թրամփը չի բացառել, որ Ռուբիոն անձնական հետաքրքրվածություն ուներ ամերիկյան գործողություններում։

***

Սպիտակ տան ղեկավարի հատուկ բանագնացներ Սթիվեն Վիթքոֆն ու Ջարեդ Քուշները ռուսական կողմի ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիեւին են փոխանցել Ուկրաինական խաղաղույան պլանի համաձայնեցված նոր տարբերակի նախագիծը՝ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին փոխանցելու համար։

Այս մասին հայտնում է Axios պարբերականը։

Ըստ հրապարակման, համաձայնության հասնելով Ուկրաինայի հետ համարյա բոլոր կետերի շուրջ՝ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է ստանալ նախագահ Պուտինի հստակ պատասխանն այդ առաջարկի հետ կապված։

Բաց մի թողեք

1 min read

Փեզեշկիանը կոչ է արել ուժայիններին պահպանել առավելագույն զսպվածություն

09/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հույս է հայտնել, որ ՌԴ-ի դեմ նոր պատժամիջոցների կարիք չի լինի

09/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թեհրանում կրակոցի ձայներ են լսվում. Թրամփը հայտարարել է՝ ԱՄՆ-ն հարված կհասցնի Իրանին, եթե ցուցարարներ սպանվեն

09/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պուտինը խաղաղություն չի ուզում՝ դիվանագիտական բանակցություններին պատասխանում է «Օրեշնիկ»-ով. Կալլաս

09/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

25 տարի տևած բանակցություններից հետո ԵՄ երկրները հաստատել են Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը

09/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի ղեկավարը ժամանակ է շահում իր համար, խաղում է Թրամփի վարչակազմի հետ և օգտագործում է «խաղաղության» քարտը

09/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փեզեշկիանը կոչ է արել ուժայիններին պահպանել առավելագույն զսպվածություն

09/01/2026 infomitk@gmail.com