09/02/2026

Կայքը՝ 2009թ․-ից․ սկսած՝ Միտք թերթից 2001թ.

Վենեսուելացի ընդդիմադիր գործչին առևանգել են բանտից ազատ արձակվելուց մի քանի ժամ անց. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 09/02/2026 1 min read

Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Մարիա Կորինա Մաչադոն հայտնել է իր մտերիմ դաշնակից Խուան Պաբլո Գուանիպայի անհետացման մասին, ով անհայտ անձանց կողմից բռնի կերպով առևանգնվել է:

Նրա տեղափոխման վայրը հայտնի չէ։

Միջադեպը տեղի է ունեցել քաղաքական գործչի՝ կալանքից պաշտոնապես ազատ արձակվելուց կարճ ժամանակ անց՝ կառավարության կողմից քաղաքական ճնշումը մեղմելու ջանքերի շրջանակներում, հաղորդել է «Associated Press»-ը:

Մաչադոյի խոսքով՝ առևանգումը տեղի է ունեցել կեսգիշերի մոտ՝ մայրաքաղաքի բնակելի թաղամասում: Հարձակվողները գործել են համակարգված և ագրեսիվ ձևով՝ օգտագործելով հատուկ մեքենաներ՝ ընդդիմության առաջնորդի շարժը խոչընդոտելու համար:

Խուան Պաբլո Գուանիպան մի քանի ականավոր ընդդիմադիր գործիչներից մեկն է եղել, որոնց կառավարությունը կիրակի օրն ազատ էր արձակել երկարատև կալանքներից հետո, որոնք միջազգային հանրության կողմից համարվել էին քաղաքական հետապնդում:

Գուանիպայի ճակատագիրը մնում է անհայտ, և Կարակասի պաշտոնյաները չեն մեկնաբանել գիշերային միջադեպը:

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Սթարմերի գլխավոր օգնական Մորգան ՄաքՍվինին հրաժարական է տվել Պիտեր Մանդելսոնի սկանդալի պատճառով

09/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայացք ԵՄ-ից․ Իրանցի Նոբելյան մրցանակակիր Նարգես Մոհամմադիին դատապարտեցին յոթ տարվա ազատազրկման

09/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը փոխել է ԱՄՆ-ում զենքի վաճառքի կանոնները

08/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վահան Տերյան․ մտքի ուժի պոետը և ժամանակի խիղճը՝ ծննդյան օրն է այսօր

09/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ է Վազգեն Շուշանյանը քիչ հայտնի․ Պարզ ասած՝ նա չի խաղացել գրական շուկայի կանոններով՝ ծննդյան օրն է այսօր

09/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչ Եվրոպան փորձում է լուծել Էպշտեյնի խնդիրը, այն ընդգծում է ԱՄՆ-ում հաշվետվողականության համեմատական ​​​​բացակայությունը

09/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Brexit-ի հետ կապված հաշվեհարդարի ժամանակը. Լուսանկարներ

09/02/2026 infomitk@gmail.com