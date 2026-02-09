Վենեսուելացի ընդդիմադիր գործչին առևանգել են բանտից ազատ արձակվելուց մի քանի ժամ անց. Լուսանկար

Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Մարիա Կորինա Մաչադոն հայտնել է իր մտերիմ դաշնակից Խուան Պաբլո Գուանիպայի անհետացման մասին, ով անհայտ անձանց կողմից բռնի կերպով առևանգնվել է:
Նրա տեղափոխման վայրը հայտնի չէ։
Միջադեպը տեղի է ունեցել քաղաքական գործչի՝ կալանքից պաշտոնապես ազատ արձակվելուց կարճ ժամանակ անց՝ կառավարության կողմից քաղաքական ճնշումը մեղմելու ջանքերի շրջանակներում, հաղորդել է «Associated Press»-ը:
Մաչադոյի խոսքով՝ առևանգումը տեղի է ունեցել կեսգիշերի մոտ՝ մայրաքաղաքի բնակելի թաղամասում: Հարձակվողները գործել են համակարգված և ագրեսիվ ձևով՝ օգտագործելով հատուկ մեքենաներ՝ ընդդիմության առաջնորդի շարժը խոչընդոտելու համար:
Խուան Պաբլո Գուանիպան մի քանի ականավոր ընդդիմադիր գործիչներից մեկն է եղել, որոնց կառավարությունը կիրակի օրն ազատ էր արձակել երկարատև կալանքներից հետո, որոնք միջազգային հանրության կողմից համարվել էին քաղաքական հետապնդում:
Գուանիպայի ճակատագիրը մնում է անհայտ, և Կարակասի պաշտոնյաները չեն մեկնաբանել գիշերային միջադեպը:
