Վերլուծում ենք վեց գլոբալ սցենարներ 2026 թվականի համար․ Լուսանկար

Ի՞նչ հավանականություն կա։ Աշխարհին սպասում են մի շարք շրջադարձային կետեր։ Ահա մեր տեսակետը այն մասին, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ հաջորդ տարի։ Անցյալ տարի EU News-ը որոշեց խրախուսել ապագան՝ ուրվագծելով 2025 թվականի վերաբերյալ լավատեսության որոշ ոչ այնքան սրամիտ պատճառներ:
Որոշ կանխատեսումներ ճշգրիտ էին, չնայած մյուսները՝ ոչ այնքան. Դոնալդ Թրամփը կարողացավ վերջ դնել (գուցե) Ղազայի պատերազմին, բայց Ուկրաինայում խաղաղությունն ավելի դժվար է դառնում։
Այս էջ 28-ում մենք այլ մոտեցում ենք ցուցաբերում՝ առաջարկելով 2026 թվականի որոշ սցենարների շանսեր՝ սկսած Հունգարիայի Վիկտոր Օրբանի և Իսրայելի Բենիամին Նեթանյահուի քաղաքական գոյատևումից մինչև ֆինանսական փլուզման հնարավորությունները և Միացյալ Նահանգներում միջանկյալ ընտրությունների հավանական հաղթողները։
Հեղինակը պատրա՞ստ է խաղադրույք կատարել իր սեփական աշխատավարձի վրա՝ ստորև ներկայացված որևէ դրվագում: Ոչինչ: Խաղամոլության հետ կապված ամենատարածված սխալը սկզբում սկսելն է: Պարզապես հարցրեք Հարրի Կակավասին՝ Ավստրալիայի ամենախելացի անշարժ գույքի վաճառողներից մեկին, ով կարողություն է կուտակել՝ Ոսկե Ափում անշարժ գույք վաճառելով, միայն թե տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ կորցնելով Բաքարայի սեղանների մոտ։
Բայց եթե ուզում եք խաղադրույքներ կատարել, եղեք իմ հյուրը։ Կան բազմաթիվ առցանց խաղատների կայքեր, որոնք ուրախ կլինեն ընդունել ձեր գումարը։
Սակայն մի զգուշացում։ Այս խառնաշփոթ դարաշրջանում քաղաքականությունը նույնիսկ ավելի քիչ կանխատեսելի է, քան սպորտը։ Եվ նույնիսկ ավելի անկանխատեսելի Դոնալդ Թրամփի Սպիտակ տանը գտնվելու պայմաններում։ Երկրորդ ժամկետի սկզբում բուռն տարվից հետո, ահա թե ինչպես ենք մենք տեսնում իրադարձությունների զարգացումը ամբողջ աշխարհում 2026 թվականին։
Չնայած Արևմտյան պատժամիջոցների կողմից Ռուսաստանի տնտեսությանը կործանման և Կրեմլին ենթարկելու մասին բոլոր խոսակցություններին, Վլադիմիր Պուտինը, կարծես, անհանգիստ է։ Անկախ առաջնագծում տեղի ունեցող կոտորածներից կամ նավթավերամշակման գործարանների վրա ուկրաինական անօդաչու սարքերի հարվածների պատճառով գազի համար հերթ կանգնող ռուսներից, նա շարունակում է անդրդվել իր մաքսիմալիստական պահանջները պահանջելու հարցում։
Միևնույն ժամանակ, կան ներքին քաղաքական սահմանափակումներ այն բանի վերաբերյալ, թե ինչի հետ կարող է համաձայնվել Ուկրաինայի Վլադիմիր Զելենսկին՝ առանց հանրային հակազդեցություն առաջացնելու։
Այնուամենայնիվ, Թրամփը հաճախ ավելի հակված է, քան չմտածելու, որ գործարքը հնարավոր է։ Պուտինի հետ Ալյասկայում գագաթնաժողովից հետո, տաք միկրոֆոնի վրա լսվում էր, թե ինչպես է Թրամփը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին բացատրում, որ կարծում է, թե Պուտինը իսկապես ուզում է «գործարք կնքել ինձ համար»։ «Կարծում եմ՝ նա ուզում է գործարք կնքել ինձ հետ։ Հասկանո՞ւմ եք դա։ Որքան էլ խելագար հնչի», – ավելացրեց Թրամփը։
Իհարկե, Ռուսաստանի առաջնորդի համառությունը Թրամփին հիասթափեցրել է և երբեմն մտորում այն մասին, թե արդյոք իրեն խաբում են, ինչը, ըստ Մելանյա Թրամփի, Պուտինին է թվում։
Ռուսաստանի առաջնորդը հմուտ է Թրամփին ներգրավելու հարցում, և նրա ժամանակը անթերի է իր ամերիկացի գործընկերոջ հետ կապ հաստատելիս։ Վերցրեք նրա անցյալ ամսվա երկժամյա հեռախոսազրույցը գագաթնաժողովի հեռանկարների շուրջ, հենց այն ժամանակ, երբ Թրամփը ակնարկեց, որ կարող է Ուկրաինային տրամադրել «Տոմահավկ» թևավոր հրթիռներ։
Հավանաբար, պատերազմի երկարաձգումը օգտակար է Պուտինի համար։ Այն ունի ֆինանսական դժվարություններ ունեցող եվրոպական երկրներին ավելի շատ լարվածություն պատճառելու առավելություն (տե՛ս ստորև) և վտանգում է պառակտել տրանսատլանտյան դաշինքը։ Շեղված Արևմուտքը նաև օգնում է Պուտինի դաշնակից Սի Ցզինպինին, երբ նա հաշվարկում է, թե արդյոք կամ երբ պետք է քայլ կատարի Թայվանի հարցում։
Հնարավոր է, որ պատերազմի երկարաձգումը օգտակար է Պուտինի համար։ | Sputnik
Եվ Պուտինի ռեժիմը կարող է վտանգի տակ հայտնվել, եթե նա կտրուկ դադարեցնի հակամարտությունը։ Պատերազմական տնտեսությունից արագ դուրս գալը, հավանաբար, կհանգեցնի որոշ վտանգավոր սոցիալ-քաղաքական ներքին պայքարի, ըստ «Նոր Եվրասիական ռազմավարությունների կենտրոն» վերլուծական կենտրոնի սոցիոլոգ Էլլա Պանեյախի։ Նա ասում է, որ դա կհանգեցնի «դաժան և դաժան մրցակցության՝ նվազող ռեսուրսների համար»։
Ուկրաինայի մարդկային ռեսուրսների լուրջ պակասի պայմաններում (ուկրաինական ստորաբաժանումները կարող են տեղակայել ընդամենը մեկ տասնյակ զինվոր ռազմաճակատի յուրաքանչյուր կիլոմետրի վրա) միշտ կա առաջնագծի ճեղքման հնարավորություն։ Ամփոփելով՝ Պուտինը կարող է հաշվարկել, որ կարող է ավելին ստանալ՝ համառելով. ավելի շատ հողեր, արևմտյան անվտանգության երաշխիքներ, որոնք այնքան թուլացած են, որ անարժեք են, և պատերազմից հետո ուկրաինական բանակի չափի սահմանափակում։ Դա հեշտությամբ կստեղծի հիմք ռուսական ռևանշիստական ռազմական գործողությունների հետագա վերսկսման համար։
Հակափաստարկը՞։ Ռուսաստանի տնտեսությունը պայքարում է բարձր տոկոսադրույքների, աշխատուժի պակասի և կառավարության կողմից վարկերի աճի հետ։ Կա մտահոգություն այն մասին, որ ռուսական բանկերը կրում են վատ պարտքեր։ Ստատուս քվոն, հնարավոր է, չկարողանա հավերժ տևել։ Նմանապես, սակայն, Ուկրաինան կարող է դժվարին իրավիճակում հայտնվել այս ձմռանը՝ Ռուսաստանի կողմից երկրի էներգետիկ ենթակառուցվածքների անդադար թիրախավորման և եվրոպացիների կողմից Կիևին բավարար չափով ֆինանսավորելու անկարողության պատճառով։
2026 թվականը այն տարին է, երբ պարտատոմսերի շուկան ասում է՝ բավական է
Բիլ Քլինթոնի քարոզարշավի գուրու Ջեյմս Քարվիլը մի անգամ ենթադրել է, որ զվարճալի կլինի վերամարմնավորվել որպես պարտատոմսերի շուկա։ «Դուք կարող եք վախեցնել բոլորին», – ասել է նա։
Նույնիսկ Թրամփը, կարծես, գնահատում է, որ իրենից առաջ են անցել տիեզերքի իրական տիրակալները՝ պարտատոմսերի կառավարիչները, կենսաթոշակային ֆոնդերի ղեկավարները և բարձրաստիճան ֆինանսիստները։ Գարնանը նա ստիպված էր դադարեցնել իր «փոխադարձ սակագների» քաղաքականությունը, երբ պարտատոմսերի շուկան դժգոհեց։
Գլոբալ ներդրումային հսկաների և առևտրականների հիանալի կոլեկտիվ ուժը ցուցադրվեց երեք տարի առաջ, երբ նրանք բացասաբար արձագանքեցին բրիտանացի Լիզ Թրասի վատ հաջորդականությամբ կազմված հարկերի կրճատման մինի բյուջեին։ Նրա վարչապետությունը բրիտանական պատմության մեջ ամենակարճատևն էր. Թրասի կարճատև 49 օրը պաշտոնավարման ընթացքում գերազանցեց Ջորջ Քենինգի նախորդ ռեկորդը, որը 1827 թվականին ծառայել է 119 օր, բայց նա ուներ աշխատանքի վայրում մահանալու պատրվակը։
Քանի՞ այլ արևմտյան կառավարությունների ղեկավարներ կարող են հաջորդ տարի դռան մոտ հայտնվել պարտատոմսերի շուկայի կողմից, քանի որ նրանք չեն կարողանում կրճատել աճող բյուջետային դեֆիցիտը։
Հանրային ֆինանսների ծանր վիճակը՝ Ճապոնիայից մինչև Մեծ Բրիտանիա և Միացյալ Նահանգներ, այս տարի պահպանել է երկարաժամկետ վարկային ծախսերը գրեթե բազմամյա գագաթնակետին։ Կառավարության վարկերի բարձր մակարդակի, դանդաղ աճի և թույլ արտադրողականության ֆինանսական մարտահրավերները միայն աճում են։ Եվ պարտատոմսերի շուկաները վստահ պահելու համար դժվար պայքար է լինելու։
Պետական պարտատոմսերի պահանջարկը ամբողջ աշխարհում նվազել է, քանի որ ինստիտուցիոնալ ներդրողները հետ են մնում որոշ խոշոր կառավարությունների, այդ թվում՝ Միացյալ Նահանգների, ֆինանսները պահպանելու հեռանկարից։ «Աճող պարտքը իրականում ծածկելու համար անհրաժեշտ տնտեսական բարեփոխումները բացակայում են, և կապիտալի շուկան դա տեսնում է», – սեպտեմբերին ասել է Deutsche Bank-ի գործադիր տնօրեն Քրիստիան Սևինգը։
Պետական պարտքի պայթյունավտանգ աճով Ֆրանսիան եղել է հանքի մեջ գտնվող կանարին՝ Էմանուել Մակրոնի կողմից նշանակված վարչապետների հաջորդականությամբ, որոնք չեն կարողանում հավաքել խորհրդարանական կամ հանրային աջակցություն պարտքի լուրջ կրճատման համար։ Մեծ Բրիտանիան ուշադիր հետևում է։ Ֆինանսական և քաղաքական ճգնաժամերը ձեռք ձեռքի տված են գնում՝ ամրապնդելով և սնուցելով միմյանց։ Ընտրական պատճառներով կառավարությունները նույնպես դժկամ են հարկերը բարձրացնելու կամ ծախսերը կրճատելու հարցում, բայց ինչ-որ բան պետք է փոխվի։
Նրան անվանում են «Կախարդ» որոշակի պատճառով։ Երբ Բենյամին Նեթանյահուի երկար քաղաքական կարիերայում ամեն ինչ կորած էր թվում, նա անհավանականորեն վերականգնվել է։ «Մոլուցքային, անզիջում մարտիկ լինելով՝ ձախողումը նրա համար օրինական տարբերակ չէ», – նշել է նրա կենսագիրներից մեկը՝ Բեն Կասպիտը։
Իսրայելցի առաջնորդին առաջին անգամ «Կախարդ Բիբի» մականունը տրվել է 1990-ականներին՝ այն ժամանակվա վարչապետ Իցհակ Ռաբինի սպանությունից մի քանի ամիս անց կայացած ընտրություններում Շիմոն Պերեսին հաղթելուց հետո։ Հետագայում քչերը հավատում էին, որ նա կարող է հաղթանակ տանել 2015 թվականին՝ հաշվի առնելով քրեական հետաքննությունների և վստահության չարաշահման ու կաշառքի մեղադրանքների մասին խոսակցությունները։ Այնուամենայնիվ, Բիբին իր գլխարկից ևս մեկ նապաստակ հանեց և ապահովեց վերընտրությունը՝ սիրահետելով իսրայելցի ծայրահեղ աջերին և կրոնական ազգայնականներին՝ մարտավարություն, որը նա կրկնեց 2019 թվականին՝ իր ճանապարհը վերականգնելու համար։
Քաղաքական մահախոսականները շտապեցին հայտարարել, որ նա մահացել է երկու տարի առաջ, երբ Համասը ավերեց հարավային Իսրայելի կիբուցները։ Նրա կառավարությունը լայնորեն մեղադրվեց հոկտեմբերի 7-ի հարձակումը կանխելու աղետալի ձախողման մեջ, որը համարվում էր 1973 թվականի Յոմ Կիպուրի պատերազմից ի վեր ամենավատ անվտանգության բացթողումը, որը վերջ դրեց լեգենդար Գոլդա Մեյրի կարիերային։
Խորհրդարանական ընտրությունները պետք է անցկացվեն մինչև հաջորդ տարվա հոկտեմբեր։ Խելացի փողը կախված է ավելի շուտ կայանալիք քվեարկությունից, որը, հավանաբար, Նեթանյահուի նախընտրելի տարբերակն է։ Եվ չնայած հոկտեմբերի 7-ին և Նեթանյահուի դատական դժվարություններին, նա դանդաղորեն բարելավել է իր քաղաքական դիրքը։ Նրա իշխող «Լիկուդ» կուսակցության ամենացածր վարկանիշը սկսեց բարձրանալ Լիբանանում «Հեզբոլլահի» դեմ ռազմական արշավից հետո, և այն շարունակեց աճել Իրանի նվաստացման հետ մեկտեղ։
Եվ Թրամփը, հնարավոր է, մեծ ծառայություն մատուցեց Բիբիին՝ նրան համոզելով ընդունել Գազայի խաղաղության ծրագիրը և համաձայնվել հրադադարի։ Նեթանյահուն կարողացավ Թրամփին օգտագործել որպես պատրվակ Գազայում ռազմական արշավը դադարեցնելու համար, ինչը թույլ տվեց նրան հաղթահարել կրոնական ազգայնականներին և ծայրահեղ աջ գործընկերներին իր աղմկոտ կոալիցիայում, որոնք ցանկանում էին պատերազմի շարունակությունը։
Նեթանյահուի քաղաքական հակառակորդները մխիթարվում են այն փաստով, որ «Լիկուդը», կարծես, պակասում է նախորդ ընտրություններում ապահոված 35 տեղերից։ Հասարակական կարծիքի հարցումները ցույց են տալիս, որ նրա աջակողմյան կոալիցիան դժվարությամբ կապահովի 61 տեղ 120 տեղանոց Քնեսեթում։ Բայց նույնը կլինի նաև ընդդիմադիր դաշինքի հետ։ Եվ անցյալ ամիս եբրայերեն լեզվով Zman Yisrael լրատվական կայքի համար անցկացված հարցումը ցույց տվեց, որ Բիբին վայելում է աճող աջակցություն հրադադարի և պատանդների ազատ արձակման համաձայնագրի կնքումից հետո: «Լիկուդը», կարծես, կրկին Կնեսետում ամենամեծ կուսակցությունն է դառնալու։
Նեթանյահուի հակառակորդների լավագույն հույսը միավորվելն ու իսրայելցիներին պարզ ընտրություն առաջարկելն է: Սա այն ռազմավարությունն է, որը հետապնդում է նախկին վարչապետ Նաֆթալի Բենեթը. նա ձգտում է գրավել Իսրայելի պաշտպանության ուժերի նախկին ղեկավար Գադի Այզենկոտին՝ փորձելով ընտրությունները ներկայացնել որպես իր և Բիբիի միջև դեմ առ դեմ պայքար: Արդյո՞ք Նեթանյահուն ունի մեկ այլ խաղաքարտ իր թևում։
Հունգարիայի «Վիկտորը» վերընտրվեց
Ո՞վ կխաղադրեր Վիկտոր Օրբանի դեմ, որը իր ազգային պահպանողական կուսակցությունը՝ «Ֆիդեսը», կտանի դեպի խորհրդարանական ևս մեկ հաղթանակ։
«Վիկտորը»՝ նրա անունը և հունգարերեն «բռնապետ» բառախաղը, հաղթանակ է տարել վերջին երեք ընտրություններում։ Եվրոպայի կենտրոնամետների և ձախակողմյանների սև անիծյալը վճռականորեն տրամադրված կլինի տեսնել նրան այս անգամ, երբ հունգարացիները գնան ընտրությունների ապրիլին՝ ձգտելով ազատվել նրա ԵՄ-ի հետ կապված խոչընդոտներից։
«Ընտրությունները չեն լինելու հերմետիկորեն մեկուսացված Եվրոպայի մնացած մասից», – ժպտում է Ֆրանկ Ֆուրեդին, որը ղեկավարում է Հունգարիայի կառավարության կողմից աջակցվող Մաթիաս Կորվինուս քոլեջի Բրյուսելի մասնաճյուղը։ Ֆուրեդին կանխատեսում է, որ Հունգարիան կդառնա մեծ գաղափարախոսական կռվի վայր, որն ավելի կբևեռացնի արդեն իսկ խիստ բաժանված երկիրը։
Թրամփը, MAGA-ի ազդեցիկ անձինք և Օրբանի դաշնակիցները «Հայրենասերներ Եվրոպայի համար» խմբում նույնքան վճռականորեն տրամադրված կլինեն նրան տեսնել վարչապետի պաշտոնում։ Նրանք արդեն մխիթարություն են ստանում, ասում է Ֆուրեդին, Չեխիայի խորհրդարանական ընտրությունների հոկտեմբերին արձանագրված արդյունքից, որի արդյունքում աջակողմյան պոպուլիստ Անդրեյ Բաբիշի ANO կուսակցությունը մեծ հաղթանակ տարավ։ Այս տարի Լեհաստանում ազգային պահպանողականի կողմից նախագահական ընտրություններում տարած հաղթանակը նույնպես վստահության աղբյուր է։ Սակայն նույնիսկ Օրբանի հավատարիմները չեն կասկածում, որ սա լինելու է ամենադժվար ընտրությունները, որոնց նա բախվել է վերջին 15 տարիների ընթացքում, քանի որ պաշտոնավարումը եղել է անբարենպաստ։
Եվ նախընտրական քարոզարշավն արդեն սկսվել է։ Պետեր Մագյարը՝ Եվրախորհրդարանի անդամ և Ֆիդեսի նախկին ներքին գործիչ, Օրբանի գլխավոր մրցակիցն է և հույս ունի օգտվել ռեկորդային գնաճի, տնտեսական դժվարությունների և մի շարք քաղաքական սկանդալների հետ կապված հանրային դժգոհությունից։ Նա հույս ունի, որ Օրբանի հոգնածությունը կազդի իր վրա։ Նրա արևմտամետ և կենտրոնամետ աջ կուսակցությունը՝ Տիսզան, շատ հարցումներում հավասար պայքարում է Ֆիդեսի հետ, չնայած որոշ անկախ հարցման կազմակերպիչներ կարծում են, որ Մագյարն առաջատար է։
Սակայն հունգարացիների մեկ չորրորդը դեռևս չի որոշել։ «Մի փոքր խորամանկությունը և շատ քարոզարշավը» կարող են փոխել հարցումների արդյունքները, ըստ Բուդապեշտում գործող «Քաղաքական կապիտալ» վերլուծական կենտրոնի քաղաքական վերլուծաբան Պետեր Կրեկոյի։ «Տիսզայի առաջատարությունը անփոփոխ չէ»։
Օրբանը Մագյարին ներկայացնում է որպես ԵՄ-ի խամաճիկ և նույնիսկ ուկրաինական ազդեցության գործակալ, որը ցանկանում է Հունգարիային պատերազմի մղել։ Նա կհուսա, որ իր պոպուլիստական ԵՄ-ին խաբեբա պատմությունները, որոնց նպաստում են իր ընկերների կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցները, ընտրությունների ուշադրությունը կտեղափոխեն մշակութային պատերազմների վրա։ Դա կարող է կրկին աշխատել։
Ստվերային բանկային ճգնաժամ է բռնկվում
Եվ մի անհանգստացնող միտք թողեք չկարգավորվող մասնավոր վարկային շուկայի և այսպես կոչված ստվերային բանկերի մասին: Անգլիայի բանկի սովորաբար հանգիստ կառավարիչ Էնդրյու Բեյլին արդեն իսկ տագնապի զանգը հնչեցրել է։
Հոկտեմբերին նա զգուշացրեց 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամի հետ զուգահեռների մասին, որը առաջացավ ամերիկյան բնակարանային պղպջակի պատճառով, որը խթանվեց հեշտ վարկավորմամբ և ռիսկային ենթապրայմ հիփոթեքային վարկերի թողարկմամբ, որին հաջորդեց դրանց ինտեգրումը անթափանց ֆինանսական ապրանքների մեջ, որոնք տարածեցին ռիսկը ամբողջ համաշխարհային ֆինանսական համակարգում: Ռիսկը վերածվեց վարակի։
Կարո՞ղ է համաշխարհային ֆինանսական համակարգը կրկին ծնկի իջնել: Մասնավոր վարկային շուկաները դարձել են բիզնեսի ֆինանսավորման հիմնական աղբյուր: Դա մասամբ պայմանավորված է նրանով, որ ավանդական բանկերը երբեք չեն վերականգնել իրենց ախորժակը ավելի ռիսկային վարկավորման նկատմամբ 2008 թվականի ճգնաժամից հետո, և դրանք նաև զսպվել են ավելի մեծ կարգավորիչ վերահսկողության պատճառով։
ԱՄՆ ֆինանսական կայունության խորհրդի տվյալներով՝ ստվերային բանկային հատվածը կազմող հեջ ֆոնդերը և մասնավոր կապիտալի ընկերությունները այժմ կազմում են աշխարհի ֆինանսական ակտիվների մի փոքր պակաս, քան կեսը, որի արժեքը կազմում է մոտ 250 տրիլիոն դոլար։
Լավ լուրն այն է, որ ավանդական և ներդրումային բանկերից տարբերվող՝ նրանք սպառողական կանխիկ ավանդները չեն օգտագործում երկարաժամկետ, ոչ հեղուկ ակտիվներում ներդրումներ կատարելու համար. նրանք միջոցներ են հավաքում և փոխառում ներդրողներից, ովքեր մեծ մասամբ համաձայն են, որ իրենց ներդրումները երկար ժամանակով արգելափակվեն։ Սա նվազեցնում է ստվերային բանկերի կարճաժամկետ ռիսկերը, ուստի տեսականորեն չպետք է լինեն դրանցից զանգվածային հոսքեր, ինչպես, օրինակ, Lehman Brothers-ի հետ պատահեց 2008 թվականին։
Բայց դա տեսականորեն այդպես է։ Եթե մասնավոր վարկային շուկան խարխլվի, դա անպայման ազդեցություն կունենա համաշխարհային ֆինանսական համակարգի այլ մասերի վրա։ Եվ դրամական խնդիրներ ունեցող կառավարությունները չեն կարողանա կազմակերպել փրկարարական ծրագիր, ինչպես 2008 թվականին, հատկապես ավելի մեծ պոպուլիստական ապստամբության ժամանակաշրջանում։ Ավելին, ստվերային բանկերը մեծ խաղադրույքներ են կատարել արհեստական բանականության վրա, և արհեստական բանականության բումը կարող է լինել պայթելու պատրաստ փուչիկ։ Շուտով կարող է ժամանակ լինել ապաստան գտնելու։
Դեմոկրատներ ընդդեմ հանրապետականների
Հանրապետականների համար դժվար խնդիր կլինի պահպանել Ներկայացուցիչների պալատի վերահսկողությունը։
Գործող նախագահի կուսակցությունը անխուսափելիորեն կորցնում է Ներկայացուցիչների պալատի վերահսկողությունը միջանկյալ ընտրություններում. 1938 թվականից ի վեր դա տեղի չի ունեցել միայն երկու անգամ: «Երկու բացառություններն էլ արտացոլում էին անսովոր հանգամանքներ», – ասում է Բրուքինգսի ինստիտուտի կենտրոնամետ վերլուծական կենտրոնի ներկայացուցիչ Ուիլյամ Ա. Գալստոնը։
2002 թվականին նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի հանրապետականները սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչություններից հետո հավաքվեցին դրոշի շուրջ, իսկ 1998 թվականին Բիլ Քլինթոնի դեմոկրատները օգտվեցին հանրապետականների կողմից նրան իմպիչմենտի ենթարկելու ոչ ժողովրդական ջանքերից։
Դեմոկրատների համար հաջորդ տարի խնդիրը բարդացնում է Թրամփի կողմից Տեխասում և այլ նահանգներում առաջ քաշված վիճահարույց վերաբաշխման ծրագիրը, որը պետք է հանրապետականներին լրացուցիչ տեղեր ապահովի, չնայած դրա մի մասը կփոխհատուցվի Կալիֆոռնիայում դեմոկրատների վերաբաշխմամբ: Այնուամենայնիվ, քանի որ հանրապետականները Ներկայացուցիչների պալատում ունեն միայն փոքր մեծամասնություն, դեմոկրատները պետք է լինեն հավանական ֆավորիտներ՝ վերահսկողությունը վերականգնելու համար, հատկապես, եթե Թրամփի զուտ հավանության վարկանիշը մնա բացասական: Կուսակցության համար հանգստացնող նշան է այն, որ դեմոկրատները նոյեմբերին մեծ հաղթանակներ տարան Նյու Ջերսիում և Վիրջինիայում նահանգապետի պաշտոնի համար մրցավազքերում:
Սենատը այլ հարց է։ Հանրապետական կուսակցությունն այժմ ունի վեց տեղանոց մեծամասնություն, և նրանք խաղում են շատ ավելի անվտանգ դաշտում։ Չնայած նրանք հաջորդ տարի կպաշտպանեն 22 տեղ՝ դեմոկրատների 13-ի համեմատ, նրանց գործող պատգամավորների մեծ մասը համարվում է անվտանգ։ Միայն մեկ հանրապետական սենատոր է առաջադրվել այն նահանգում, որը անցյալ տարվա նախագահական ընտրություններում քվեարկել է Կամալա Հարիսի օգտին։ Երկու դեմոկրատ գործող պատգամավորներ կառաջադրվեն այն նահանգներում, որտեղ Թրամփը հաղթել է անցյալ տարի։
Ամփոփելով՝ Սենատում հանրապետականները, կարծես, շատ ավելի ուժեղ դիրքում են, քան Ներկայացուցիչների պալատում իրենց գործընկերները։ Դեմոկրատների Սենատում հաղթելու համար անհրաժեշտ կլինի Թրամփի դեմ ուղղված հսկայական ալիք, որը կտարածվի նույնիսկ երկրի ամենապահպանողական նահանգներից մի քանիսում։ Դա քիչ հավանական է, բայց տեղի են ունեցել ավելի տարօրինակ բաներ։
Բաց մի թողեք
Եվ իմաստություն՝ նոր ժամանակների մեջ քայլելիս․ Շնորհավոր Նոր տարի
ԵՄ-ն ԱՄՆ-ի կողմից քաղաքական ճնշման տակ է իր առցանց կանոնների պատճառով
Եվրոպան տուժեց ԱՄՆ մաքսատուրքերից և Չինաստանի նոր ցնցումից