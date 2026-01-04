04/01/2026

Վերջին շրջանում նշված անձը գալիս էր Եկեղեցի և հագնելով քահանայական հագուստը խանգարում էր Տեր Հայկ քահանային ժամերգություններ կատարել

infomitk@gmail.com 04/01/2026 1 min read

ՀԻՄԱ ԷԼ ԹԻՐԱԽԱՎՈՐՎԱԾ Է ԹԱԼԻՆԻ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

Այսօր, Թալին քաղաքի Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցում Արամային Թախմազյանը (նախկին տեր Թադեն) փորձ էր անում մտնել ավանդատուն: Վերջին շրջանում նշված անձը գալիս էր Եկեղեցի և հագնելով քահանայական հագուստը խանգարում էր Տեր Հայկ քահանա Սահակյանին ժամերգություններ կատարել:

Վերջին շրջանում նշված անձը գալիս էր Եկեղեցի և հագնելով քահանայական հագուստը խանգարում էր Տեր Հայկին ժամերգություններ կատարել

Թալինի համայնքի ղեկավար Տավրոս Սափեյանը արդեն հայտարարել է, որ հունվարի 6-ին Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցում Պատարագ մատուցելու է կարգալույծ եղած Թախմազյանը: Դեկտեմբերի 31-ին՝ «Նռնօրհնեքի» կարգը խոչընդոտելու օրը, Թեմի քահանաներին էր հայտնել իր այդ մտադրության մասին:

Հիշեցնում եմ, որ պետական կամ տեղական ինքակառավարման մարմինները և դրանց պաշտոնատար անձինք իրավունք չունեն միջամտելու Եկեղեցու ներքին գործերին և գործունեությանը:

Թալին համայնքի ղեկավար Տավրոս Սափեյանի կողմից վերը հիշատակված արարքը

կատարելու դեպքում, նշվածը կհամընկնի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 209-րդ հոդվածի

2-րդ մասում նշված հանցագործության հատկանիշներին:

Փաստաբան Արա Զոհրաբյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Լոռիում 61-ամյա կին վարորդը «Mitsubishi»-ով հայտնվել է Ձորագետում․ նա տեղափոխվել է հիվանդանոց․ Լուսանկար

04/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք՝ Կոտայքի մարզում. Աբովյանում գործող գազալցակայաններից մեկում տեղի է ունեցել պայթյուն՝ հրդեհի բռնկումով. կա վիրավոր. Լուսանկար

04/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր ավտովթար․ 9 վիրավոր կա․ Լուսանկար

03/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունվարի 5-ի աստղագուշակ․ Վատ սովորություններից հրաժարվելու և առողջ սովորություններ զարգացնելու օր է

04/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը ցանկանում է նավթ հորատել Վենեսուելայում, ինչու էր նրան խանգարում Մադուրոն

04/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերջին շրջանում նշված անձը գալիս էր Եկեղեցի և հագնելով քահանայական հագուստը խանգարում էր Տեր Հայկ քահանային ժամերգություններ կատարել

04/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առաջարկ ընդդիմությանը․ Վարդան Օսկանյան

04/01/2026 infomitk@gmail.com