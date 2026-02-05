05/02/2026

Վիգենը սրտի հետ կապված խնդիրներ ունի, մասամբ խլացել է՝ մի ականջը չի լսում․ Լինդա

infomitk@gmail.com 05/02/2026 1 min read

Վիգենը սրտի հետ կապված խնդիրներ ունի, որոնք սրացել են, բացի այդ արյան անալիզներն էլ ցույց են տվել, որ հարակից այլ առողջական խնդիրներ էլ ունի, – ասել է ադրբեջանական գերությունից վերադարձած լիբանանահայ Վիգեն Էուլջեքյանի կինը՝ Լինդան:

Ավելի վաղ տեղեկատվություն էր տարածվել, որ գերությունից վերջերս վերադարձած Վիգենի առոջղական վիճակը վատացել է, նա աջակցության կարիք ունի: Տիկին Լինդան նշեց, որ այս պահին չի ուզում այդ մասով որևէ բան ասել: «Վիգենը մասնակի խլացել է, նրա մի ականջը չի լսում, այլ առողջական խնդիրներ էլ ունի»,- տեղեկացրեց Լինդան:

Նա նշեց, որ սկզբում Վիգենը անքնություն է ունեցել, սակայն դեղորայք է ընդունել, որից հետո կանոնավորվել է քունը:

Բաքվի բանտում անցկացրած դժոխային օրերի մասին հիշողություններով է կնոջ հետ երբեմն կիսվում,- պատմում է Լինդան: Ինչ վերաբերում է բուժմանը, ապա պարբերաբար հիվանդանոց են այցելում, այսօր նորից մեկ այլ բժշկի կարծիք պիտի լսեն: Կեցության հարցն էլ լուծել են՝ բնակարան վարձակալելով, թե ինչ է լինելու հետագայում, դեռևս չգիտեն,- պատմում է Լինդան:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանը ստիպված կլինի ընտրություն կատարել ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի միջև. Օվերչուկ

05/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքվում կայացվել են կեղծ դատավարության դատավճիռները, ռազմագերիները դատապարտվել են 16 տարուց մինչև ցմահ․ Լուսանկարներ

05/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսները բազմիցս փորձել են սպանել ինձ․ Զելենսկու խոստովանությունը

05/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մարիաննա Մուրի տողերը սուր են, ինտիմ, կրքոտ․ Այսօր նրա ծննդյան օրն է․ Բանաստեղծություններ

05/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վիգենը սրտի հետ կապված խնդիրներ ունի, մասամբ խլացել է՝ մի ականջը չի լսում․ Լինդա

05/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դիսկոմբոբուլյատոր». Թրամփը խոսել է Մադուրոյին բռնելու համար օգտագործված գաղտնի զենքի և այլնի մասին

05/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վիճաբանություն, բժիշկները պայքարում են վիրավnրի կյանքի համար

05/02/2026 infomitk@gmail.com