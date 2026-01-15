Վիգեն Էուլջեքչյանը ՔԿ-ում է. ինչու են նրան տեղափոխել այնտեղ․ Լուսանկար

Բաքվի գերությունից վերադարձած լիբանանահայ Վիգեն Էուլջեքչյանը ՀՀ զինվորական քննչական վարչությունում է։
«Մուրացան» հոսպիտալի մոտ լրագրողների հետ զրույցում ասել է «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը։
«Մենք եկանք հոսպիտալ, տնօրենն ասաց, որ Վիգեն Էուլջեքչյանը լիովին առողջ է, որևէ խնդիր չունի։ Այժմ նա ՀՀ զինվորական քննչական վարչությունում է, պետք է ընթացակարգային գործողություններ կատարվեն։ 10 րոպե առաջ է հոսպիտալից տեղափոխվել քննչական, չենք հասցրել տեսնել Վիգենին։ Այժմ կմեկնենք քննչական վարչություն, որտեղ էլ Լինդան կհանդիպի իր ամուսնուն»,- մանրամասնել է նա:
ՀՀ քննչական կոմիտեից հայտնել են, որ Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձված անձանց թեմայի նրբությունը հաշվի առնելով՝ ԶԼՄ-ների հարցադրումների վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն տալ չեն կարող:
Ընդունված կարգ է, երբ Ադրբեջանից հայրենիք է տեղափոխվում քաղաքացի, պարտադիր հարցաքննություն է իրականացվում, քանի որ գերեվարման դեպքերով վարույթներ են նախաձեռնվում:
