15/01/2026

Վիգեն Էուլջեքչյանը ՔԿ-ում է. ինչու են նրան տեղափոխել այնտեղ․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 15/01/2026 1 min read

Բաքվի գերությունից վերադարձած լիբանանահայ Վիգեն Էուլջեքչյանը ՀՀ զինվորական քննչական վարչությունում է։

«Մուրացան» հոսպիտալի մոտ լրագրողների հետ զրույցում ասել է «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը։

«Մենք եկանք հոսպիտալ, տնօրենն ասաց, որ Վիգեն Էուլջեքչյանը լիովին առողջ է, որևէ խնդիր չունի։ Այժմ նա ՀՀ զինվորական քննչական վարչությունում է, պետք է ընթացակարգային գործողություններ կատարվեն։ 10 րոպե առաջ է հոսպիտալից տեղափոխվել քննչական, չենք հասցրել տեսնել Վիգենին։ Այժմ կմեկնենք քննչական վարչություն, որտեղ էլ Լինդան կհանդիպի իր ամուսնուն»,- մանրամասնել է նա:

ՀՀ քննչական կոմիտեից հայտնել են, որ Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձված անձանց թեմայի նրբությունը հաշվի առնելով՝ ԶԼՄ-ների հարցադրումների վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն տալ չեն կարող:

Ընդունված կարգ է, երբ Ադրբեջանից հայրենիք է տեղափոխվում քաղաքացի, պարտադիր հարցաքննություն է իրականացվում, քանի որ գերեվարման դեպքերով վարույթներ են նախաձեռնվում:

Բաց մի թողեք

1 min read

Վանաձորի սննդի կետում ապօրինի զենք-զինամթերք է հայտնաբերվել. տնօրենը ձերբակալվել է

15/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ապարանի համայնքապետարանի պաշտոնյաները մեղադրվում են տարբեր չափի կաշառք ստանալու համար

15/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ձերբակալվել են ՀՀ ՊԵԿ-ի՝ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող պաշտոնյաներ

15/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունվարի 16-ի աստղագուշակ․ Հավանական են հին ծանոթների անսպասելի այցերը

15/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վանաձորի սննդի կետում ապօրինի զենք-զինամթերք է հայտնաբերվել. տնօրենը ձերբակալվել է

15/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

5 տարվա գերությունից հետո. Վիգեն Էուլջեքջյանի և տիկնոջ՝ Լինդայի առաջին հանդիպումը. տեսանյութ

15/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի ախորժակը Գրենլանդիան ուտելիս բացվում է, հիմա էլ Իսլանդիան է ուզում 52-րդ նահանգ դարձնել

15/01/2026 infomitk@gmail.com