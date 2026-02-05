Վիճաբանություն, բժիշկները պայքարում են վիրավnրի կյանքի համար

Փետրվարի 3-ին սպանության փորձ է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։
Ժամը 22:50-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Նաիրիի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Եղվարդ քաղաքի ավտոկայարանում դանակահարություն է տեղի ունեցել և կա վիրավոր։
Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, դեպքի վայր է ժամանել ոստիկանության Նաիրիի բաժնի օպերատիվ խումբը՝ բաժնի պետ Սուրիկ Ջանիկյանի գլխավորությամբ։
Տեղում պարզվել է, որ ստացված օպերատիվ տեղեկությունները հավաստի են, իսկ արդեն ժամը 23:10-ի սահմաններում «Արմենիա» բժշկական կենտրոնից ահազանգ է ստացվել ոստիկանության Նաիրիի բաժին և հայտնել են, որ «կրծքավանդակի և որովայնի բազմակի կտրած-ծակած վերքեր» ախտորոշմամբ ժամը 22:10-ի սահմաններում իրենց մոտ բուժօգնության է տեղափոխվել մի քաղաքացի։
Հիվանդանոց է մեկնում ոստիկանության Նաիրիի բաժնի օպերատիվ խումբը՝ բաժնի պետ Ս. Ջանիկյանի գլխավորությամբ։
Տեղում բժիշկները ոստիկաններին հայտնում են, որ վիրավորը գտնվում է վիրահատարանում, ի վիճակի չէ կատարվածի մասին բացատրություն տալու։
Եվ մինչ բժիշկները պայքարում էին նրա կյանքի համար, Նաիրիի ոստիկանները պարզել են, որ վիրավորը Կոտայքի մարզի բնակիչ 23-ամյա Նարեկ Ղ.-ն է։
Դեպքի մասին ոստիկանության Նաիրիի բաժնից տեղեկությունը փոխանցել են ՀՀ քննչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քննչական վարչության Նաիրիի բաժին, որտեղից ժամանել է քննչական խումբը՝ վարչության պետ Հովհաննես Չալաբյանի, վարչության պետի տեղակալ Աշոտ Մելքումյանի, Նաիրիի քննչական բաժնի պետի պարտականությունների ժամանակավոր կատարող Յուրա Պապյանի և օրվա պատասխանատու հերթապահ քննիչի գլխավորությամբ։
Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով Նաիրիի համայնքային ոստիկանները, հետո նրանց միացած ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Կոտայքի մարզային վարչության ծառայողները՝ վարչության պետ Վարդան Խաչատուրյանի գլխավորությամբ, ու ՀՀ քննչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քննչական վարչության ու Նաիրիի քննչական բաժնի քննիչները պարզել են, որ նույն օրը ժամը 21:30-ի սահմաններում Եղվարդ քաղաքում՝ ավտոկայանի վարչական տարածքում, անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանություն է տեղի ունեցել Ուկրաինայի Հանրապետության քաղաքացի 31-ամյա Գարիկ Հ.-ի և հիվանդանոց տեղափոխված Նարեկ Ղ.-ի միջև, որի ժամանակ Գարիկ Հ.-ն իր մոտ եղած դանակով հարվածներ է հասցրել Նարեկ Ղ.-ի մարմնի տարբեր մասերին։
Դեպքի փաստով Նաիրիի քննչական բաժնում ՀՀ ՔրՕր-ի 44-155-րդ հոդվածի 1-ին մասի հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Գ. Շամշյանի տեղեկություններով, Կոտայքի մարզի քրեական և Նաիրիի բաժնի ոստիկանները հայտնաբերել են նաև դեպքի ականատեսներին։
