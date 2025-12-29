29/12/2025

Վրաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները քննարկել են Հայաստանի հարցը

29/12/2025

Հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի և Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Մակա Բոճորիշվիլիի միջև։

Նախարարները քննարկել են երկու երկրների միջև բարեկամական և ռազմավարական գործընկերության ներկա վիճակը և հեռանկարները։ Նրանք ընդգծել են, որ առկա բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը, ինչպես նաև տեղի ունեցած ինտենսիվ այցելությունները նպաստել են հարաբերությունների հետագա ամրապնդմանը։

Կողմերը քննարկել են նաև տարածաշրջանում առևտրի և հաղորդակցության հարցերը՝ ողջունելով այս ուղղությամբ ձեռնարկված ջանքերը։ Նախարարները գոհունակությամբ նշել են Վրաստանի միջոցով Հայաստան ադրբեջանական նավթամթերքի արտահանման հետ կապված սակագների վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնությունը և ընդգծել են այս ոլորտում աշխատանքները շարունակելու կարևորությունը։

Բայրամովը շնորհակալություն է հայտնել Վրաստանի ղեկավարությանը՝ այս հարցի արագ լուծման համար։

