Վրաստանում Ռուսաստանին վերագրել են «քրիստոնյաների փրկչի» առաքելություն

Վրաստանի «Հանուն միասնության և խաղաղության» ռուսաստանամետ կուսակցության առաջնորդ Մամուկա Պիպիան սենսացիոն Instagram-ում սենսացիոն գրառում է կատարել:
Ինչպես հայտնել է apsny.ge կայքը, քաղաքական գործիչը տեղադրել է Համայն Վրաստանի պատրիարք-կաթողիկոս Եղիա Երկրորդի հետ լուսանկար և մանրամասնել, որ նրա հետ քննարկել է «Վրաստանին գլոբալիստների կողմից սպառնացող վտանգների և Եկեղեցու կարևորության» հարցերը:
Համայն Վրաստանի կաթողիկոս-պատրիարքի արարողակարգի պատասխանատու Գեորգի Զվիադաձեն մամուլին ասել է, որ Մամուկա Պիպիան ընդունելություն է խնդրել, որպեսզի «օրհնություն ստանա, և այդ հանդիպումը տևել է ընդամենը երեք րոպե, որի ընթացքում քաղաքական նշանակության որևէ հարց չի քննարկվել»:
Այդուհանդերձ, ռուսաստանամետ քաղաքական գործիչը «Pirveli» հեռուստաընկերությանը պատմել է, որ Եղիա Երկրորդին ներկայացրել է Ռուսաստան – Վրաստան ուղղակի երկխոսություն սկսելու և «երկրորդ Գիորգիևյան դաշնագիր ստորագրելու անհրաժեշտության գաղափարը»:
Ըստ տեղեկությունների, Մամուկա Պիպիան մշտապես բնակվում է Մոսկվայում, զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ: Վերջին շրջանում նա մի քանի անգամ այցելել է Ռուսաստանի կողմից օկուպացված ուկրաինական տարածքներ, որտեղ մտադիր է տնտեսական գործունեություն ծավալել:
Նա «Pirveli» հեռուստաընկերությանն ասել է, որ համացանցում ռուս-վրացական նոր դաշինքի գաղափարին աջակցության ստորագրահավաք է կազմակերպել և «արդեն Վրաստանի 150 հազար քաղաքացի այն պաշտպանել է»:
Ուշագրավ է, որ այս տեղեկությունները փոխանցող կայքն իր կողմից պարզաբանել է, որ Համայն Վրաստանի պատրիարք-կաթողիկոս Եղիա Երկրորդը «իննսուներեք տարեկան է, վաղուց հրաժարվել է արտասահմանյան ուղեւորություններից, ինքնուրույն չի տեղաշարժվում, խոսում է դժվարությամբ և անգամ կրոնական արարողություններին չի ներկայանում»:
Այդուհանդերձ, որքանով հասկացվում է, Վրաց ուղղափառ եկեղեցու Պատրիարքարանը Մամուկա Պիպիայի հայտարարությունը պաշտոնապես չի հերքել:
Հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ իրավիճակի համատեքստում այս տեղեկությունը խիստ ուշագրավ է: Ռուսական կայսրության կովկասյան քաղաքականությունը 18- 19-րդ դարերում ձևավորվել է նաև հայ և վրացի հոգեւոր գործիչների մասնակցությամբ:
Նրանք Ռուսաստանին վերագրել են «քրիստոնյաների փրկչի» առաքելություն: Այդ նարատիվը վերագործարկելու ուղղությամբ, ամենայն հավանականությամբ, պաշտոնական Մոսկվան փորձում է գործի դնել նաև կրոնական ազդեցության լծակները:
Ավելի վաղ ռուսաստանյան մամուլն անդրադարձել է Վրաց ուղղափառ եկեղեցու վերնախավի «մասնատվածության խնդրին»: Ըստ այդմ, հոգևոր սպասավորների երիտասարդ սերունդը ձգտում է մերձենալ Կոստանդուպոլսի Հունաց տիեզերական պատրիարքին, իսկ ավագները հակված են ՌՈՒԵ հետ ավանդական կապերի պահպանմանը:
Համայն Վրաստանի պատրիարք-կաթողիկոսի զառամյալ տարիքը և առողջական վիճակը նկատի ունենալով՝ տեսանելի ապագայում ՎՈՒԵ-ն կկանգնի բարդ ընտրության առջեւ:
Բաց մի թողեք
Մոսկվան «ազգային փոքրամասնություններին ուղարկում է ուկրաինական մսաղաց՝ իրականացնելով էթնոցիդի քաղաքականություն»
Փեզեշքիանի հետագա պաշտոնավարումը «ոչ նպատակահարմար կճանաչվի»
Բաքվում Իրանի կամ Ռուսաստանի կողմից «ինքնիշխանության դեմ ոտնձգությունից» խիստ զգուշավորություն ունեն