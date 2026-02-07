Ինչպես տապալել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետին՝ 5 հեշտ քայլով

Քիր Սթարմերը այս տարի բախվում է Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդության մարտահրավերի հետ կապված սպառնալիքի հետ, սակայն նրա քննադատներից շատերը չգիտեն, թե ինչպես դա անել։
Սա Քիր Սթարմերի համար վերջին ճգնաժամն է, որի անձնական ժողովրդականությունը կտրուկ անկում է ապրել, չնայած Լեյբորիստական կուսակցության հաղթանակին 2024 թվականին։
Մեծ Բրիտանիայի Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորները գաղտնի խոսում են իրենց առաջնորդին հեռացնելու մասին։ Կա միայն մեկ խոչընդոտ. նրանք պետք է գտնեն, թե ինչպես։
Վարչապետ Քիր Սթարմերը կրկին բախվում է իր կուսակցության վրդովմունքին, այն բանից հետո, երբ խոստովանեց, որ գիտեր, որ Պիտեր Մանդելսոնը շարունակում է իր բարեկամությունը դատապարտված սեռական հանցագործ Ջեֆրի Էպշտեյնի հետ, բայց այնուամենայնիվ նրան նշանակել է ԱՄՆ-ում դեսպան։
Սակայն, չնայած պատգամավորները ամիսներ շարունակ անանուն կերպով շպրտել են հավանական մրցակիցների անունները, ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Նրանց թվում են նախկին փոխվարչապետ Անժելա Ռեյները, առողջապահության նախարար Ուես Սթրիթինգը, ներքին գործերի նախարար Շաբանա Մահմուդը, պաշտպանության նախարար Ջոն Հիլին և 2024 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նախարար Ալ Քարնսը։ (Բոլորը հրապարակավ պնդում են, որ հավատարիմ են Սթարմերին)։
Արդյունքն այն է, որ Սթարմերը կարող է մնալ պաշտոնում ամիսներ կամ նույնիսկ տարիներ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ իր պատգամավորները հեռանում են նրա ղեկավարությունից։
Խոչընդոտները հիմնականում քաղաքական են, հաշվի առնելով մայիսին սպասվող տեղական ընտրությունները, և դեռևս մեկ ժառանգորդ չկա, բայց մեղավոր է նաև ընթացակարգը։ Լեյբորիստական կուսակցության ներքին կանոնները, որոնք փոխվել են 2016 թվականին գործող առաջնորդին վերջին անգամ մարտահրավեր նետելուց ի վեր, հայտնի են նրանով, որ շատ ավելի անթափանց են, քան ընդդիմադիր Պահպանողական կուսակցությունում։
Մրցակցություն սկսելու համար մրցակիցներին անհրաժեշտ է 80 պատգամավոր, որոնք կաջակցեն նրանց, սակայն ճշգրիտ գործընթացը «մտահոգիչ անորոշ» և «մշուշոտ» է, ասել է Լեյբորիստական կուսակցության մի պաշտոնյա։
Նրանք հավելել են. «Բոլորը մթության մեջ են թռչում՝ հույս ունենալով, որ բավականաչափ իմպուլս կստանան, որպեսզի դա ճնշող լինի և իրենց հաղթանակի հասցնի»։
Լեյբորիստական կուսակցության մեկ այլ պաշտոնյա ասել է. «Ես ենթադրում եմ, որ պատգամավորների 95 տոկոսը իրականում չի հասկանում, թե ինչպես է սա գործում, հետևաբար կան լայն տարածում ունեցող ֆանտազիաներ թագադրում ունենալու հնարավորության մասին»։ Նրանք հավելել են. «Ես բավականին վստահ եմ, որ մարդիկ պարզապես չեն կարողանա իրենց տեղը գտնել»։
Մենք խոսել ենք Լեյբորիստական կուսակցության չորս պաշտոնյաների հետ, որոնք տեղյակ են գործընթացից՝ պարզաբանելու համար, թե ինչպես կզարգանա հիպոթետիկ մարտահրավերը, եթե այն երբևէ տեղի ունենա։ Բոլորին տրամադրվել է անանունություն՝ ներքին գործընթացները քննարկելու համար։
Քայլ 1. Գտեք 80 ընկեր՝ գաղտնի
Այն կսկսվի Դաունինգ փողոցից մեկուկես մղոն հեռավորության վրա՝ Լեյբորիստական կուսակցության պաշտոնյայի գրասենյակում, որը հազվադեպ է երևում հանրության աչքում։
Ցանկացած մրցակից կամ նրա կողմնակիցները պետք է գրեն գլխավոր քարտուղար Հոլի Ռիդլիին՝ նշելով 81 պատգամավորի կողմնակիցների անունները, այդ թվում՝ մրցակիցի անունը։
Սա կարող է տեղի ունենալ կամ էլեկտրոնային փոստով, կամ կուսակցության Լոնդոնի գլխավոր գրասենյակ թղթի վրա ստորագրություններով։ «Ենթադրում եմ, որ նրանք կմտնեն և 80 նամակ կթողնեն Հոլիի սեղանին», – ասել է վերը նշված չորս պաշտոնյաներից մեկը։
Հստակ չէ, թե արդյոք մրցակիցները պետք է ուղարկեն 81 մարդու կողմից ստորագրված մեկ հաղորդագրություն, թե՞ 81 նամակ։
Ամեն դեպքում, սա նշանակում է, որ դավադիրները պետք է իրենց կուսակցության մեկ հինգերորդին ներգրավեն հեղաշրջման մեջ… առանց իրենց ջանքերի արտահոսքի և կեսից մարման։ Եվ կողմնակիցները պետք է պատրաստ լինեն ժամեր անց հրապարակայնորեն անվանակոչվելու։ Հաշվի առնելով Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորների շրջանում բամբասանքների մակարդակը, հաջողություն։
Սրանք շատ ավելի բարձր խոչընդոտներ են, քան Մեծ Բրիտանիայի Պահպանողական կուսակցությունում, որի պատգամավորները կարող են անանուն կերպով ներկայացնել անվստահության դիմումներ և անհրաժեշտ չէ դրանք կցել անվանական մրցակիցին։
Իմանալով Վեստմինստերը, անհնար է թվում, որ որևէ մեկը կարողանա գաղտնի հավաքել 80 անուն և այնուհետև մեծ բացահայտում սկսել։ Սա ենթադրում է, որ քաղաքականությունը, հավանաբար, առաջ կգա գործընթացից՝ թեկնածուն հայտարարի, որ մարտահրավեր կդնի Սթարմերին, այնուհետև կմրցի՝ ապահովելու համար, որ ունենա անհրաժեշտ 80 աջակիցները։
Պարզապես վերցնենք վերջին առաջնորդության մարտահրավերը, որը տեղի ունեցավ ձախակողմյան Ջերեմի Քորբինի դեմ 2016 թվականին։ Այդ մարտահրավերը բոլորի համար ակնհայտ էր, նախքան պաշտոնական փուլերին հասնելը, քանի որ նախարարների ալիքը հրաժարական տվեց, և պատգամավորները խորհրդանշական անվստահության քվեարկություն անցկացրին նրա ղեկավարության նկատմամբ։
Քայլ 2. Դադար, ապա մրրիկ
Կլինի կարճատև դադար, մինչ Ռիդլին կդիմի ներքին և իրավաբանական խորհրդատվության, նախքան 81 անունների հրապարակումը, և Լեյբորիստական կուսակցությունը կհասնի ժամում հազար մղոն արագության։
Կուսակցությունը կգումարի Լեյբորիստական կուսակցության իշխող ազգային գործադիր կոմիտեի (NEC) 10 պաշտոնյաների նիստ, որը առաջարկություններ կանի ժամանակացույցի և ընթացակարգի վերաբերյալ՝ NEC-ին ավելի լայն շրջանակին ընդունելու համար։
Այլ պատգամավորներ կհրավիրվեն մրցակից մրցակիցներ առաջադրելու համար: Որպես գործող վարչապետ՝ Սթարմերը ավտոմատ կերպով տեղ կունենա ցուցակում։
Սակայն նրանք պետք է արագ գործեն: Աշնանը Լեյբորիստական կուսակցության նոր փոխնախագահի ընտրության մրցույթի ժամանակ պատգամավորների պաշտոնական առաջադրումները բաց էին միայն երեք օր, և ամբողջ մրցույթն ավարտվեց ութ շաբաթից։
Կենտրոնական հանձնաժողովի պաշտոնյաները հիմնականում Սթարմերին կողմ են. նրանց թվում է նաև Սթարմերը, չնայած ցանկացած թեկնածու կհեռացվի քննարկումներից. և նույն մարդիկ էին, ովքեր խոչընդոտեցին Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետ Էնդի Բըրնհեմի՝ հունվարին խորհրդարան վերադառնալու փորձը։
Նրանք կարող են շահագրգռված լինել արագ գործելով՝ խուսափելու վարչապետի անկայունացումից համաշխարհային ասպարեզում կամ ձախակողմյան թեկնածուին թույլ չտալու համար աջակցություն ստանալ։
Քայլ 3. Զգուշորեն ընտրեք ձեր մարտիկներին
Մեկ խորհուրդ մարտնչող պատգամավորներին. ճիշտ արեք առաջին անգամից։
Չորս պաշտոնյաներն էլ ասացին, որ երբ պատգամավորները ընտրում են, թե ում առաջադրեն, նրանք «կապված են» և չեն կարող անցնել մեկ այլ թեկնածուի, եթե իրենց ընտրածը չհեռանա մրցավազքից։
Պատգամավորների առաջադրումների ամբողջական ցուցակը՝ անուններով, ամեն օր կհրապարակվի Լեյբորիստական կուսակցության կայքում, ի տարբերություն Պահպանողական համակարգի, որն օգտագործում է գաղտնի քվեարկություն։
Քայլ 4. Հանեք ձեր ռետինե հավը
81 պատգամավորի շեմը հաղթահարած թեկնածուները կանցնեն երկրորդ փուլ, որտեղ նրանք շաբաթներ կանցկացնեն երկրով մեկ շրջագայելով՝ համոզելու տեղական կուսակցություններին և արհմիություններին աջակցել իրենց։
Նրանք պետք է ստանան Լեյբորիստական կուսակցության ընտրատարածքային կուսակցությունների 5 տոկոսի կամ կուսակցության առնվազն երեք պաշտոնական «մասնակցող» մարմինների, այդ թվում՝ երկու արհմիության աջակցությունը։
Սա միշտ չէ, որ ձևականություն է, ինչպես Էմիլի Թորնբերին՝ այժմ Համայնքների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահին, հայտնաբերեց, երբ 2020 թվականին Սթարմերի դեմ մրցելիս չկարողացավ հաղթահարել տեղական կուսակցության շեմը։
Վերը նշված չորս պաշտոնյաներից երկուսը ենթադրեցին, որ Ուես Սթրիթինգը՝ չնայած լայնորեն համարվում է առաջատար, կարող է դժվարություններ ունենալ այս փուլում, քանի որ շատ արհմիություններ և ընտրատարածքային կուսակցություններ նրա քաղաքականությունը համարում են ոչ բավականաչափ ձախակողմյան։ Երրորդ պաշտոնյան ասաց, որ սա սխալ է, քանի որ կուսակցությունից ձախակողմյան անդամների արտահոսք է եղել։
Քայլ 5. Գնալ կուսակցություն
Նախնական փուլերը հաղթահարողը՝ հավանաբար առավելագույնը երեք թեկնածու, կանցնի Լեյբորիստական կուսակցության անդամների վերջնական քվեարկությանը։
Արդյունքը դժվար է կանխատեսել, քանի որ 2010-ականների վերջին Ջերեմի Քորբինի օրոք կուսակցությանը միացած ամենաձախակողմյան անդամներից շատերը լքել են կուսակցությունը։ Հոկտեմբերին տեղի ունեցած փոխնախագահի ընտրություններում Բրիջիթ Ֆիլիպսոնը, որը լայնորեն ներկայացվում էր որպես Սթարմերի հետ կապված, պարտվեց ընդամենը փոքր տարբերությամբ։
Հաղթողը կլինի Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդը և, հետևաբար, վարչապետը։ Եթե Քիր Սթարմերը հաղթի, նա կմնա 10-րդ տեղում՝ ապահովելով, որ հաջորդ անգամ քննադատը բավականաչափ քաղաքականապես ուժեղ լինի նրա համար։ Եթե մրցակիցը հաղթի, Սթարմերը կայցելի Չարլզ III թագավորին՝ վարչապետի պաշտոնից իր հրաժարականը ներկայացնելու համար։
