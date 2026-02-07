07/02/2026

«Տառերի պուրակ»-ի ճանապարհին շուրջ 80 մեքենա է հայտնվել խցանման մեջ․ օգնություն է ցուցաբերվել 170 քաղաքացու. Լուսանկար

07/02/2026

Փետրվարի 7-ին՝ ժամը 10։24-ին, տեղեկատվություն է ստացվել, որ Արագածոտնի մարզի Արտաշավան գյուղից «Տառերի պուրակ» տանող ճանապարհահատվածում ճանապարհը երկկողմանի խցանված է։

Դեպքի վայր են մեկնել մարզի պարեկներն ու փրկարարները։

Եղանակային անբարենպաստ պայմաններից ելնելով՝ առաջացել է խցանում․ շուրջ 80 ավտոմեքենա հայտնվել են խցանման մեջ։

Փրկարարների և պարեկների համատեղ աշխատանքի արդյունքում խցանումը վերացվել է․ օգնություն է ցուցաբերվել 80 տրանսպորտային միջոցի և 170 քաղաքացու։

Տվյալ ճանապարհահատվածում երթևեկությունը վերականգնվել է։

