10/02/2026

Կայքը՝ 2009թ․-ից․ սկսած՝ Միտք թերթից 2001թ.

Ադրբեջանը տարածաշրջանում միակ երկիրն է, որտեղ … Ալիևն էլի պարծեցել է

infomitk@gmail.com 10/02/2026 1 min read

Ադրբեջանը տարածաշրջանում միակ երկիրն է, որտեղ այն գտնվում է, որը կախվածություն չունի որևէ տեսակի ներմուծվող էներգիայից։

Ըստ ադրբեջանական ԶԼՄ-ների, այս մասին հայտարարել է Իլհամ Ալիևը ԱՄՆ Առևտրի պալատում միջազգային հարաբերությունների, Մերձավոր Արևելքի և Թուրքիայի հարցերով փոխնախագահ Հուշեմ Չոքսիի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ։

«Մենք ինքնաբավ ենք նավթի, գազի, նավթամթերքի, նավթաքիմիական նյութերի և էլեկտրաէներգիայի ոլորտում, և արտահանում ենք վերը նշված բոլորը։ Այսպիսով, արտահանման աճին զուգընթաց, որը շատ օգտակար կլինի շատ երկրների համար, սա հենց մեր նպատակն է։

Ի դեպ, այսօր մենք խողովակաշարերով բնական գազ ենք արտահանում 16 երկիր, որոնք աշխարհում առաջինն են զբաղեցնում խողովակաշարային գազի մատակարարումների առումով։ Բայց մենք նաև ցանկանում ենք օգտագործել մեր էներգետիկ ներուժը՝ ներգրավելու Ամերիկայի և այլ երկրների առաջատար ընկերություններին արհեստական ​​​​բանականության և թվային վերափոխման ոլորտում մեզ հետ համագործակցելու համար։

Ինչ վերաբերում է բրածո վառելիքին, որը տարիներ շարունակ խտրականության է ենթարկվել որոշակի քաղաքական օրակարգի պատճառով, մենք ուրախ ենք, որ ինչպես մյուս բոլոր ոլորտներում, նախագահ (ԱՄՆ) Դոնալդ Թրամփի քաղաքականությունը հիմնված է իրատեսական սցենարի վրա, հեռու է պոպուլիստական ​​​​լինելուց և հիմնված է իրականության վրա։ Աշխարհը չի կարող ապրել առանց բրածո վառելիքի, և բրածո վառելիքի պաշարներով հարուստ երկրներին չպետք է մեղադրել դրա համար: Դուք հիշատակեցիք COP-ը, և որպես COP-ը ընդունող երկրի ղեկավար՝ իմ ուղերձներից մեկն այն էր, որ մեզ չպետք է մեղադրել նավթ և գազ ունենալու համար», – ասել է Ադրբեջանի նախագահը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունգարիայի ընտրարշավը մտնում է թեժ փուլ՝ Ուկրաինայի, ԵՄ-ի և Թրամփի ուշադրության կենտրոնում

10/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ձնից հետո փոսեր նկատվում են ինչպես կենտրոնական փողոցներում, այնպես էլ՝ երկրորդային

09/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զինակից ընկերոջը ծեծի է ենթարկել մաքրություն չկատարելու համար

08/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական ավտովթար Արագածոտնի մարզում. կան 1 զոհ, 1 վիրավոր. Լուսանկար

10/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

2025-ին մենք կարողացել ենք հարկ վճարողներին վերադարձնել 409 մլրդ դրամ. ՊԵԿ նախագահ

10/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենսի միջազգային այցերի վիճակագրությունը

10/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մաhացու վրաերթ՝ Արարատում, «MAN» բեռնատարը ռեստորանի մոտ վրաերթի է ենթարկել հետիոտնի

10/02/2026 infomitk@gmail.com