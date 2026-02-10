Ադրբեջանը տարածաշրջանում միակ երկիրն է, որտեղ … Ալիևն էլի պարծեցել է

Ադրբեջանը տարածաշրջանում միակ երկիրն է, որտեղ այն գտնվում է, որը կախվածություն չունի որևէ տեսակի ներմուծվող էներգիայից։
Ըստ ադրբեջանական ԶԼՄ-ների, այս մասին հայտարարել է Իլհամ Ալիևը ԱՄՆ Առևտրի պալատում միջազգային հարաբերությունների, Մերձավոր Արևելքի և Թուրքիայի հարցերով փոխնախագահ Հուշեմ Չոքսիի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ։
«Մենք ինքնաբավ ենք նավթի, գազի, նավթամթերքի, նավթաքիմիական նյութերի և էլեկտրաէներգիայի ոլորտում, և արտահանում ենք վերը նշված բոլորը։ Այսպիսով, արտահանման աճին զուգընթաց, որը շատ օգտակար կլինի շատ երկրների համար, սա հենց մեր նպատակն է։
Ի դեպ, այսօր մենք խողովակաշարերով բնական գազ ենք արտահանում 16 երկիր, որոնք աշխարհում առաջինն են զբաղեցնում խողովակաշարային գազի մատակարարումների առումով։ Բայց մենք նաև ցանկանում ենք օգտագործել մեր էներգետիկ ներուժը՝ ներգրավելու Ամերիկայի և այլ երկրների առաջատար ընկերություններին արհեստական բանականության և թվային վերափոխման ոլորտում մեզ հետ համագործակցելու համար։
Ինչ վերաբերում է բրածո վառելիքին, որը տարիներ շարունակ խտրականության է ենթարկվել որոշակի քաղաքական օրակարգի պատճառով, մենք ուրախ ենք, որ ինչպես մյուս բոլոր ոլորտներում, նախագահ (ԱՄՆ) Դոնալդ Թրամփի քաղաքականությունը հիմնված է իրատեսական սցենարի վրա, հեռու է պոպուլիստական լինելուց և հիմնված է իրականության վրա։ Աշխարհը չի կարող ապրել առանց բրածո վառելիքի, և բրածո վառելիքի պաշարներով հարուստ երկրներին չպետք է մեղադրել դրա համար: Դուք հիշատակեցիք COP-ը, և որպես COP-ը ընդունող երկրի ղեկավար՝ իմ ուղերձներից մեկն այն էր, որ մեզ չպետք է մեղադրել նավթ և գազ ունենալու համար», – ասել է Ադրբեջանի նախագահը:
