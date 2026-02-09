09/02/2026

Կայքը՝ 2009թ․-ից․ սկսած՝ Միտք թերթից 2001թ.

Տիգրան Ավինյանը հերթական մանիպուլյացիոն հայտարարությունն արեց. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 09/02/2026 1 min read

Ներկայացնում եմ 4 սմ հաստություն ունեցող նոր արված Գայի պողոտայի ասֆալտը, որը արդեն քանդվել է, և ըստ փաստաթղթերի՝ ասֆալտը պետք է լիներ 5 սմ, ոչ թե 4 սմ հաստությամբ։

Իսկ այսօր գործակարգավարական նիստի ընթացքում Տիգրան Ավինյանը հերթական մանիպուլյացիոն հայտարարությունն արեց, որ Երևանի փոսերը առաջացել են աղ ցանելու հետևանքով։

Ասենք՝ ասֆալտը 5 սմ-ի փոխարեն 4 սմ հաստությամբ են փռում՝ առանց նորմալ բիտումի ու խտեցման, ու հենց իրենց կոռուպցիայով փռած ասֆալտը, երբ քանդվում է, ասում են՝ աղն է մեղավոր։

Էլ չեմ խոսում նրա մասին, որ եթե նորմալ խտեցում տային, ասֆալտը 4 սմ փոխարեն  կարող էր դառնալ 2-3 սմ՝
4 սմ-ի փոխարեն։

Էլ չեմ էլ խոսում Գայի պողոտայի 3 ամիս առաջ արված գծանշման մասին, որը ձյան հետ անհետացավ, այն դեպքում, երբ գծանշումը պետք է լիներ տերմոպլաստե։

Էլ չեմ էլ խոսում, որ Գայի պողոտայի ասֆալտը նորմալ վիճակում էր․ ամբողջ 50,000 քմ Գայի պողոտայի ասֆալտ անելու կարիք չկար, բայց դե ասողին լսող էր պետք։

Արթուր Չախոյանի ֆեյսբուքյան էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպե՞ս են ԵՄ այդ շատ սկզբունքային խնդիրը կարգավորելու Մոսկվան և Անկարան

09/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբեմն քաղաքականության մեջ թվում է, թե աստվածները միայն իրոնիայով են զբաղվում

08/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հրաժարվում է ներողություն խնդրել Օբամաների մասին ջնջված ռասիստական ​​գրառման համար

08/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փետրվարի 10-ի աստղագուշակ․ Հին վիրավորանքները և թյուրիմացությունները կմոռացվեն

09/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոդուլյար ռեակտորներ կլինեն, ամերիկյան տեխնոլոգիաները գալու են այս երկիր

09/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դիրքում 2 օր առաջ զոհված պայմանագրայինը «Պաշտպան հայրենյաց» ծրագրով էր ծառայում․ Լուսանկար

09/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այսօր Հայաստան-ԱՄՆ գործընկերության նոր սկիզբ է դրվում․ Վաշինգտոնը հպարտ է Երևանի հետ համագործակցությամբ․ Վենս

09/02/2026 infomitk@gmail.com