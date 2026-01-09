Տիգրան Մանսուրյանի տարեդարձը կնշվի կոմպոզիտորին նվիրված համերգային ծրագրով

Կոմպոզիտոր, ՀՀ ժողովրդական արտիստ Տիգրան Մանսուրյանի տարեդարձի առթիվ հունվարի 28-ին «Արամ Խաչատրյան» համերգասրահում տեղի կունենա «Սիմֆոնիկ Մանսուրյան» համերգային երեկոն։
Համերգին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ կհնչեն Մանսուրյանի՝ հայկական կինոնկարների և թատերական ներկայացումների համար գրված ստեղծագործությունները։
Համերգը նախաձեռնել են ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունն ու Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Համերգի գործընկերն է Հայաստանի կինոյի հիմնադրամը։
