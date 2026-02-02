02/02/2026

Տրանսպորտի վարչության պետի պաշտոնավարումը կասեցվել է․ քրեական հետապնդում է հարուցվել

infomitk@gmail.com 02/02/2026 1 min read

Պարզվում է, հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Վազգեն Հարությունյանի նկատմամբ:

Ընտրվել է խափանման միջոց, պաշտոնավարումը կասեցվել է:

Քննչական կոմիտեից միայն հայտնեցին, որ դատական ակտը չկատարելու կամ դրա կատարմանը խոչընդոտելու դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում 1 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, որպես խափանման միջոց կիրառվել է բացակայելու արգելքը և պաշտոնավարման կասեցումը:

MediaHub-ին քաղաքապետարանից նշեցին, որ տրանսպորտի վարչության պետ Վազգեն Հարությունյանի պաշտոնավարումը կասեցվել է։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

«Նոր Զովք»-ի անվտանգության պետը և անվտանգության աշխատակիցը ծեծել են սուպերմարկետի 19-ամյա բանվորին. Լուսանկար

02/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատարանը մերժել է Սամվել Շահրամանյանի հայցն ընդդեմ Նժդեհ Հովսեփյանի և ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ի

02/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նորատուսում վիճաբանություն-ծեծկռտուքից հետո 3 քաղաքացի տեղափոխվել է Գավառի հիվանդանոց

02/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Աստղային ինտրիգներ․ Սեւ Օհանյանի «Մեղավորներ» ֆիլմը «Գրեմմի» մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է երկու մրցանակի

02/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեդվեդեւը՝ միջուկային զենքի կիրառման մասին

02/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի և ԱՄՆ ներկայացուցիչները հնարավոր է՝ հանդիպեն. Ուկրաինան պատրաստ է շատ դժվար փոխզիջումների. Կալլաս

02/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տրանսպորտի վարչության պետի պաշտոնավարումը կասեցվել է․ քրեական հետապնդում է հարուցվել

02/02/2026 infomitk@gmail.com