ԵՄ խորհրդարանը պնդում է, որ ռազմական շարժունակության ծրագրում եվրոպական նախապատվություն կտրվի

Եվրախորհրդարանի անդամ Ֆրանսուա Կալֆոնը նշում է, որ տրանսպորտային ենթակառուցվածքները նույնպես կշահեն եվրոպական նախապատվությունից, և որ դաշինքը պետք է համատեղ ձեռք բերի որոշակի միջոցներ՝ զորքերի և սարքավորումների արագ տեղաշարժը հեշտացնելու համար։
Ըստ գործի ստվերային զեկուցողի՝ Եվրախորհրդարանը կպնդի, որ ԵՄ-ի կողմից դաշինքում ռազմական շարժունակության բարելավման ծրագրերը ներառեն եվրոպական նախապատվություն՝ վերացնելու օտարերկրյա գործիչների կողմից զորքերի և զենքի տեղաշարժը դանդաղեցնելու համար «սպանող անջատիչներ» օգտագործելու ռիսկը։
«Այսօր ամեն ինչ թվայնացված է։ Ես չեմ ուզում, որ մեր թվայնացված (երկաթուղային) ազդանշանային կետերը հեռակա կերպով կանգնեցվեն, քանի որ դրանց ներսում կան Huawei չիպեր», – այս շաբաթ Euronews-ին ասաց Եվրախորհրդարանի ռազմական շարժունակության հարցերով ստվերային զեկուցող Ֆրանսուա Կալֆոնը (Սոցիալական և դեմոկրատներ, Ֆրանսիա)։
Կալֆոնը ընդհանուր առմամբ դրական է վերաբերվում նոյեմբերին հանձնաժողովի կողմից ներկայացված փաթեթին, որը նպատակ ունի ներդաշնակեցնել ռազմական շարժունակության կանոնները 27 անդամ երկրներում՝ զգալիորեն կրճատելու համար զորքերի և ռազմական սարքավորումների դաշինքով տեղաշարժի ժամանակը։
Այս պահին որոշ անդամ պետություններ մինչև 45 օր են պահանջում՝ պատասխանելու ԵՄ մեկ այլ երկրի կողմից իրենց սահմանով ռազմական տեխնիկայով տեղաշարժվելու հարցմանը: ԵՄ գործադիր մարմինը ցանկանում է, որ այդ թիվը կրճատվի մինչև երեք օր խաղաղ ժամանակ և առավելագույնը վեց ժամ՝ ճգնաժամի ժամանակ՝ նոր արտակարգ իրավիճակների շրջանակի՝ Եվրոպական ռազմական շարժունակության ուժեղացված արձագանքման համակարգի (EMERS) համաձայն:
Փաթեթը նաև ներառում է ԵՄ տարածքը հատող չորս հիմնական միջանցքների երկայնքով 500 ենթակառուցվածքային թեժ կետերի՝ ճանապարհների, թունելների, կամուրջների և երկաթուղիների արդիականացման ծրագրեր՝ ապահովելու համար, որ դրանք կարողանան դիմակայել ռազմական տեխնիկայի քաշին և լայնությանը:
«Տեքստում չկա եվրոպական նախապատվությունը», – ասաց Կալֆոնը: «Խելամիտ է, որ ենթակառուցվածքների և շարժակազմի մեջ մեր ներդրումները նախապատվություն տան Եվրոպային»:
Սպառնալիքի մասին զգուշացում
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա 2022 թվականի փետրվարին իրականացված լայնածավալ ներխուժումը և այլուր կարևորագույն ենթակառուցվածքների վրա դիվերսիաների տարիներ շարունակ տեղի ունեցած կասկածելի գործողությունները ստիպել են եվրոպական երկրներին սկսել ուսումնասիրել իրենց խոցելիությունները և կախվածությունները:
Մտահոգություններ է առաջացնում նաև նավահանգիստների, օդանավակայանների, էլեկտրաէներգետիկ ընկերությունների և հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքների չինական սեփականությունը: Մտավախությունն այն է, որ Եվրոպայում չինական ներդրումները կարող են հանգեցնել նրան, որ ընկերությունները հավաքեն և կիսվեն ռազմավարական տվյալներով Պեկինի հետ, կամ նույնիսկ տեղադրեն թաքնված «անջատիչներ», որոնք կարող են հեռակա կերպով գործարկվել՝ եվրոպական հիմնական ենթակառուցվածքները փակելու համար։
Անցյալ տարվա վերջին ԵՄ-ն համաձայնության հասավ՝ խստացնելու կարևորագույն ենթակառուցվածքներում և կարևորագույն ռազմավարական ոլորտներում արտասահմանյան ուղղակի ներդրումները կարգավորող կանոնները։ Միևնույն ժամանակ, հանձնաժողովը անցյալ ամիս կոչ արեց սահմանափակել բաղադրիչների և սարքավորումների գնումը օտարերկրյա «բարձր ռիսկի» մատակարարներից կարևորագույն ոլորտներում, ներառյալ հեռահաղորդակցության ցանցերը, տվյալների կենտրոնները, ամպային ծառայությունները և միացված սարքերը։
Սակայն Կալֆոնը ընդգծեց, որ «այսօր ոչինչ չկա, որը պարտավորեցնի որևէ տրանսպորտային օպերատորի օգտագործել եվրոպական սարքավորումներ»։
«Ես կբերեմ օրինակ, որը չի վերաբերում ռազմական շարժունակությանը, որը վերաբերում է կործանիչ ինքնաթիռներին», – ասաց նա։ «Եթե Գրենլանդիան հնարավոր է հարձակման ենթարկվի Միացյալ Նահանգների կողմից, և նրանք ունենան միայն F-35-ներ, և թռիչքի պլանը հաստատելու համար նրանք պարտավոր են իրենց թռիչքի պլանը ուղարկել (ամերիկյան արտադրող) Lockheed Martin-ին, դուք խնդիր ունեք»։
«Դա տեսողականորեն ավելի քիչ աչքի է ընկնում, քան կործանիչները, բայց գնացքներում և ինքնաթիռներում այն գործնականում նույն խնդիրն է առաջացնում։ Այսպիսով, մենք պայքարելու ենք դրան հասնելու համար»։
Ռազմավարական պահուստ
ԵՄ-ն արդեն ներառել է «Արտադրված է Եվրոպայում» արտոնությունը մի շարք պաշտպանական նախաձեռնություններում, այդ թվում՝ պաշտպանության համար նախատեսված 150 միլիարդ եվրոյի SAFE վարկի և 1.5 միլիարդ եվրոյի Եվրոպական պաշտպանական արդյունաբերության ծրագրի շրջանակներում, որի շրջանակներում ֆինանսավորվող նախագծերի բաղադրիչների առնվազն 65%-ը պետք է ծագի կամ ԵՄ-ից, կամ ասոցացված երկրից, ինչպիսիք են Նորվեգիան և Ուկրաինան։
Եվ կա ռազմական շարժունակության փաթեթի երկրորդ ասպեկտը, որը Կալֆոնը ցանկանում է փոփոխել. Հանձնաժողովի առաջարկը «ռազմական համերաշխության ֆոնդի» վերաբերյալ, որի շրջանակներում անդամ պետությունները կամավոր կերպով կտրամադրեն իրենց ակտիվների մի մասը, որպեսզի մյուսները անհրաժեշտության դեպքում օգտագործեն դրանք։
Դա բավարար չէ ֆրանսիացի Եվրախորհրդարանի պատգամավորի համար, ով փոխարենը ցանկանում է, որ դաշինքը ստեղծի «եվրոպական շարժակազմի ռազմավարական պահուստ»։ Նա պատկերացնում է, որ սա նման կլինի rescEU-ին՝ ճգնաժամային արձագանքման ծրագրին, որի շրջանակներում ԵՄ միջոցներով ձեռք են բերվում 12 հրշեջ ինքնաթիռներ։
Բաց մի թողեք
«Իրանում ռեժիմի փոփոխությունը պետք է լինի ներսից». Իսրայելի նախկին վարչապետ Էհուդ Օլմերտ
Մեծ Բրիտանիան կործանիչներ է տեղակայում կիպրոսյան ավիաբազայում Իրանի շուրջ լարվածության ֆոնին
Ինչու է Պուգաչովան՝ ապրելով Կիպրոսում, հազվադեպ դուրս գալիս հասարակության մեջ