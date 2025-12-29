Ցինիզմը հենց այսպիսինը պետք է լինի` Լևոն Զուրաբյանն անդրադարձել է ՔՊ խնջույքին

ՀԱԿ կողմից վարչապետի թեկնածու հայտարարված Լևոն Զուրաբյանը, անդրադառնալով սոցանցերում ՔՊ-ականների կողմից տարծավող տեսանյութին, որտեղ իշխանության ներկայացուցիչներն ինքամոռաց պարում ու թռչկոտում են ռաբիս երգի ներքո, գրում է.
«Հինգ հազար մարդ պառկեցրել են գերեզմաններում, քանդել են Արցախը և Հայոց պետության ամրությունը, մի քանի տասնյակ քաղբանտարկյալ նստեցրել բանտերը, պղծել մեր հավատքը և սրբությունները, սերմանել պառակտություն ու անօրենություն, դադարեցրել Սահմանադրության և օրենքների գործողությունը և հիմա խելագարի պես դոփում են, ըստ էության, մեր զինվորների և արցախցիների շիրիմների վրա` ցուցադրական հրճվանքով:
Ցինիզմը հենց այսպիսինը պետք է լինի` ԱՆՍԱՀՄԱՆ, ԱՆՆԱԽԱԴԵՊ: Իսկապես` աննախադեպ»։
Բաց մի թողեք
Թույլ առաջնորդը մոտեցնում է վտանգը մեր տներին: Ուժեղ առաջնորդը բերում է երաշխավորված խաղաղություն
Նիկոլ Փաշինյանը հոգեզավա՞կ է, թե ուրացող․ Լևոն Զուրաբյան
Երբ իշխանությունը սկսում է ինքն իրեն պարգևատրել, դա սովորաբար վկայում է հասարակության հետ կապի վերացման մասին