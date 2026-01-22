Ցյուրիխի փողոցներում բողոքի ցույցեր են, այրել են ԱՄՆ դրոշը, բողոքել Թրամփի դեմ․ Լուսանկար

Ավելի քան երկու հազար մարդ դուրս է եկել Ցյուրիխի փողոցներ՝ բողոքի ցույցի դուրս գալու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Շվեյցարիայի Դավոսում այս պահին ընթացող Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի դեմ։
Եթրը ոչ այնքան խաղաղ է եղել. մի քանի շենքերի պատերը ցողվել են աէրոզոլներով և ներկով, մի քանի աղբամաններ այրվել են, իսկ որոշ խանութների պատուհաններ վնասվել են։
Ցուցարարները նետել են ճայթրուկներ, ծխային ռումբեր և լուսարձակներ։ Ոստիկանությունը պատասխանել է ջրցաններով, արցունքաբեր գազով և ռետինե փամփուշտներով։
Մեկ ցուցարար այրել է ԱՄՆ դրոշը։ Այս պահին վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։
