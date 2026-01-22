22/01/2026

Ցյուրիխի փողոցներում բողոքի ցույցեր են, այրել են ԱՄՆ դրոշը, բողոքել Թրամփի դեմ․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 22/01/2026 1 min read

Ավելի քան երկու հազար մարդ դուրս է եկել Ցյուրիխի փողոցներ՝ բողոքի ցույցի դուրս գալու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Շվեյցարիայի Դավոսում այս պահին ընթացող Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի դեմ։

Եթրը ոչ այնքան խաղաղ է եղել. մի քանի շենքերի պատերը ցողվել են աէրոզոլներով և ներկով, մի քանի աղբամաններ այրվել են, իսկ որոշ խանութների պատուհաններ վնասվել են։

Ցուցարարները նետել են ճայթրուկներ, ծխային ռումբեր և լուսարձակներ։ Ոստիկանությունը պատասխանել է ջրցաններով, արցունքաբեր գազով և ռետինե փամփուշտներով։

Մեկ ցուցարար այրել է ԱՄՆ դրոշը։ Այս պահին վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։

Այրել են ԱՄՆ-ի դրոշը, բողոքել Թրամփի դեմ

Բաց մի թողեք

1 min read

Սովորաբար ասում են՝ «Նա սարսափելի դիկտատոր է»։ Ես դիկտատոր եմ. Թրամփ

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը չի հաղթում Ուկրաինայի հետ պատերազմում. Ֆինլանդիայի նախագահ

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աթենքում տեղատարափ անձրևները հեղեղումների պատճառ են դարձել. կան զոհեր

22/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Խաղաղության խորհուրդն արդեն պաշտոնապես հաստատված կազմակերպություն է, Փաշինյանն էլ ստորագրել է․ Լուսանկարներ

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առնո Բաբաջանյան․ դարաշրջանի ներքին երաժշտությունը

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ցյուրիխի փողոցներում բողոքի ցույցեր են, այրել են ԱՄՆ դրոշը, բողոքել Թրամփի դեմ․ Լուսանկար

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը «Աբխազիան և Հարավային Օսեթիան հանձնում է Ռուսաստանի՞ն», թե՞ Պուտինի առջև «Վրաստանով ճանապարհ բացում դեպի Հարավային Կովկաս»

22/01/2026 infomitk@gmail.com