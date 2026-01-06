Թեհրանում ցուցարարները երթով շարժվում են դեպի խորհրդարանի շենք, հաղորդում են Telegram ալիքները։
Թեհրանի կենտրոնական շուկայում զանգվածային անկարգություններ և բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության հետ։ Telegram ալիքները հաղորդում են, որ ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ է օգտագործել։
Ընդդիմադիր ալիքները կոչ են անում քաղաքացիներին երթով շարժվել դեպի խորհրդարանի շենք՝ այն գրավելու համար։
Հիշեցնենք՝ զանգվածային բողոքի ցույցերը Իրանում շարունակվում են արդեն տասը օր։ Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին և Իսրայելին «երկրի ներքին գործերին միջամտելու և հրապարակային հայտարարությունների միջոցով բռնություն հրահրելու» մեջ։
Իրանի դատական համակարգի ղեկավար Ղոլամ Հոսեյն Մոհսենի Էջեին հայտարարել է, որ իշխանությունները չպետք է մեղմություն ցուցաբերեն ցուցարարների նկատմամբ. «Մենք չպետք է լռենք նրանց առջև, ովքեր փորձում են շահագործել իրավիճակը իրենց նպատակների համար, խաթարել ժողովրդի անվտանգությունն ու խաղաղությունը… Անկարգություններին ներգրավվածների նկատմամբ հանդուրժողականություն չի կարող լինել: Այս անգամ մեղմություն չի լինի»:
Էջեին հայտարարել է, որ երկրի դատախազները պետք է քրեական հետապնդում իրականացնեն անկարգությունների հետ կապված ձերբակալվածների, այդ թվում՝ ցուցարարներին օգնելու մեջ մեղադրվողների նկատմամբ: Նա նաև կոչ է արել բացահայտել և միջոցներ ձեռնարկել նրանց նկատմամբ, որոնց նա անվանել է հիմնական կազմակերպիչներ:
ԱՄՆ-ում գործող Մարդու իրավունքների տեղեկատվական գործակալության (HRANA) տվյալներով՝ բողոքի ցույցեր են տեղի ունեցել երկրի 222 վայրերում, այդ թվում՝ 26 նահանգների 78 քաղաքներում:
Նշվում է նաև ավելի քան 35 զոհված ցուցարարների մասին։
