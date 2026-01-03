03/01/2026

«Փայլուն գործողություն». Թրամփը հաստատել է Վենեսուելայում իրականացված ռազմական օպերացիան

infomitk@gmail.com 03/01/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը The New York Times-ին տված հարցազրույցում մեկնաբանել է Վենեսուելայում տեղի ունեցող իրադարձությունները՝ դրանք անվանելով «լավ պլանավորված և փայլուն գործողություն»։

Հունվարի 3-ին պայթյուններ են որոտացել Կարակասում և Լա Գուայրա ռազմածովային բազայում։ Հարվածներ են հասցվել նաև Վենեսուելայի նախկին նախագահի (Ուգո Չավեսի) դամբարանին։

Ըստ վերջին տեղեկությունների՝ ԱՄՆ-ի էլիտար Delta Force ստորաբաժանումն իրականացրել է հատուկ գործողություն, որի արդյունքում գերեվարվել են Նիկոլաս Մադուրոն և նրա կինը։

Նախագահը նշել է, որ գործողությանը մասնակցել են մեծ թվով զինվորականներ։ Հարցին՝ արդյոք նա ունեցել է Կոնգրեսի թույլտվությունը, Թրամփը խոստացել է պատասխանել հատուկ մամուլի ասուլիսի ժամանակ (Երևանի ժամանակով 20:00-ին):

Չնայած նախագահի խոստովանությանը, Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչները նախապես հրաժարվել էին մեկնաբանել ԱՄՆ-ի մասնակցությունը։

ԱՄՆ-ն հաջողությամբ իրականացրել է լայնածավալ հարված Վենեսուելայի և նրա նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի դեմ։ Այս գործողությունն իրականացվել է ԱՄՆ իրավապահ մարմինների հետ համատեղ։ Այս մասին գել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։

«Մադուրոն իր կնոջ հետ միասին գերի է վերցվել և արտաքսվել երկրից»,- նշել է նա։

