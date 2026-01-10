Այսօր հայտարարություն տարածած քահանաներից մեկն ընդամենը մի քանի օր առաջ բազմամարդ սեղանի շուրջ ամենավերջին բառերով էր բնութագրում Փաշինյանին ու տիրադավներին։
Չգիտեմ այս մի քանի օրերի ընթացքում ինչ շանտաժներ, սպառնալիքներ կամ այլ գործիքներ են նպաստել կարծիքի նման «ռադիկալ փոփոխությանը», բայց վստահ եմ, Փաշինյանը շատ լավ գիտի իրականում իրեն որքան և ինչպես են «աջակցում» այս օրերին նման հայտարարություններ տարածողները։
Իշխան Սաղաթելյան
