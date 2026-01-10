10/01/2026

Փաշինյանը շատ լավ գիտի իրականում իրեն որքան և ինչպես են «աջակցում»

Այսօր հայտարարություն տարածած քահանաներից մեկն ընդամենը մի քանի օր առաջ բազմամարդ սեղանի շուրջ ամենավերջին բառերով էր բնութագրում Փաշինյանին ու տիրադավներին։

Չգիտեմ այս մի քանի օրերի ընթացքում ինչ շանտաժներ, սպառնալիքներ կամ այլ գործիքներ են նպաստել կարծիքի նման «ռադիկալ փոփոխությանը», բայց վստահ եմ, Փաշինյանը շատ լավ գիտի իրականում իրեն որքան և ինչպես են «աջակցում» այս օրերին նման հայտարարություններ տարածողները։

Իշխան Սաղաթելյան

«Բարենորոգման» ճանապարհային քարտեզի մութ կողմերը

Ալիևի համար Հայաստանի հետ սահմանին առկա հրադադարն ուղղակի հետեւանք է՝ հայկական կողմի կամավոր միակողմանի զիջումային քաղաքականության

Այս գիշերը անպայման կմնա Հայոց պատմության մեջ. Լուսանկար

Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլան գովաբանել է «Իրանի քաջարի ժողովրդին», որ դիմադրել են իշխանություններին

ԵՄ օրենսդիրները սպառնում են «պայթեցնել» Եվրահանձնաժողովը վերջին յոթ ամիսների ընթացքում չորրորդ անգամ

Լեհաստանը ԵՄ սոցիալական մեդիայի օրենքը անվանել է «օրուելյան»՝ կրկնելով Վաշինգտոնի հիմնական հարձակման գիծը

«Ինձ միջազգային իրավունք պետք չէ». Թրամփի «Վայրի Արևմուտքի» դոկտրինը սառեցնում է քաղաքակիրթ եվրոպացիների ուղեղները

