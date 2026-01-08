08/01/2026

Փաշինյանը տեղյակ չէ, որ տիրադավներից մեկը Վիրահայոց թեմում դոմփել է քահանաներից մեկի կնոջը

infomitk@gmail.com 08/01/2026 1 min read

Կառավարության նիստից հետո ճեպազրույցի ընթացքում լրագրողներից մեկը Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվեց՝ հարց տալիս կարո՞ղ է օգտագործել «դոմփել» բառը, Նիկոլ Փաշինյանը դրական պատասխան տվեց։

Լրագրողը հարցրեց՝ տեղյա՞կ է, որ իրեն միացած տիրադավ Վազգեն Միրզախանյանը, երբ Վիրահայոց թեմի առաջնորդն էր, սեռական ինտիմ կապի մեջ է եղել քահանաներից մեկի կնոջ հետ։

«Կամ, ինչպես Դուք եք ասում, դոմփել է քահանայի կնոջը։ Այս մարդու միջոցով ինչպե՞ս եք փորձում պայքարել սրբապղծության դեմ, ինքը պի՞ղծ է, թե՞ սուրբ է, մաքրամաքուր է»,- հետաքրքրվեց լրագրողը։ Նիկոլ Փաշինյանը հավատացրեց, թե նման տեղեկություն չունի տիրադավ Վազգեն Միրզախանյանի մասին։

«Բայց ես ասեմ նաև, որ մեզնից որևէ մեկն անմեղ կամ սուրբ ձևանալու մտադրություն ու կանխավարկած չունի»,- ասաց նա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաղրամյան պողոտայում բախվել է 4 մեքենա․ Լուսանկար

08/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իշխանության կամակատարի կարգավիճակում հայտնված կառույցին «նվեր» եմ մատուցելու․ Գեղամ Մանուկյան

08/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սերժի կոստյում՝ Սահմանադրությունից չի հրաժարվում, պետհամարանիշից խրտնում է, փոխեցին․ Լուսանկար

08/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաղրամյան պողոտայում բախվել է 4 մեքենա․ Լուսանկար

08/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ-հունական բարեկամության ծառը․ Տիգրան Մկրտչյանը՝ դիվանագիտության արվեստի և փիլիսոփայության մասին

08/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջերմաստիճանը կբարձրանա. առանձին շրջաններում սպասվում են ձյան տեղումներ, բուք

08/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ փոխնախագահը խոսել է Եվրոպայի, Վենեսուելայի նախագահի ձերբակալության մասին

08/01/2026 infomitk@gmail.com